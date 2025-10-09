Uno Santa Fe | Ovación | Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera

El fútbol argentino despedirá al entrenador del cuadro xeneize en La Bombonera.

9 de octubre 2025 · 06:57hs
Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera

El entrenador Miguel Ángel Russo, quien falleció el miércoles a los 69 años, será velado este jueves en el estadio de Boca, según informó la entidad de La Ribera que se puso a disposición de la familia.

"El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas", indicó la institución.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, el club agregó: "Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar. Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor".

En tanto, Boca decretó duelo por el fallecimiento del director técnico, por lo cual cesaron todas las actividades deportivas y culturales para este jueves.

El comunicado oficial de Boca tras la muerte de Russo

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!

Unión manifestó su pesar por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Dolor y luto en el fútbol argentino: murió Miguel Ángel Russo, el DT de Boca

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Spahn, sobre el bajón de Unión: "No hay preocupación, hay ocupación"

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Spahn, sobre el bajón de Unión: "No hay preocupación, hay ocupación"

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

El Premio Nobel de Literatura 2025 es para el escritor húngaro László Krasznahorkai

Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera

Colón despidió con un sentido mensaje de reconocimiento a Miguel Russo

El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: "Maestro, amigo y hermano"

Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos