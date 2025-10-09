Uno Santa Fe | Ovación | Ubeda

El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: "Maestro, amigo y hermano"

El “Sifón” fue el ayudante de campo del histórico director técnico en los últimos años.

Ovación

Por Ovación

9 de octubre 2025 · 10:20hs
El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: Maestro, amigo y hermano

Claudio Úbeda despidió al histórico director técnico Miguel Ángel Russo con un emotivo mensaje en sus redes sociales luego de que se conociera su fallecimiento: “Maestro, amigo y hermano”.

Úbeda, quien fue el ayudante de campo de Russo en los últimos años, le dedicó un tierno mensaje que estuvo acompañado por varias imágenes durante sus experiencias en Boca, Rosario Central y Al Nassr de Arabia Saudita.

“Maestro, amigo y hermano. Te voy a extrañar mucho. Tu huella es como la gloria eterna. ¡Gracias, gracias, gracias!”, decía la conmovedora dedicatoria de Úbeda.

Russo, que murió este miércoles por la tarde luego de una larga batalla contra el cáncer, será velado entre este jueves y el viernes en el Hall Central de Brandsen 805, en Boca.

La despedida de Úbeda a Russo

Embed
Ubeda Russo Boca
Noticias relacionadas
miles de hinchas de boca y otros equipos aguardan para despedir a miguel angel russo

Miles de hinchas de Boca y otros equipos aguardan para despedir a Miguel Ángel Russo

Chiquito Vergara (derecha) de Colón le ganó por la vía rápida en el segundo asalto al santiagueño Ibarra en el Roque Otrino.

Se realizó un gran festival de boxeo en el Roque Otrino de Colón

Sanjustino debutará frente a su clásico rival en el Regional Amateur.

Regional Amateur: Colón (SJ) y Sanjustino serán los representantes santafesinos

Unión goleó a Academia Cabrera y trepó al cuarto lugar en el Clausura liguista.

Se completó la tercera fecha del Clausura Norberto Serenotti

Lo último

Spahn, sobre el bajón de Unión: No hay preocupación, hay ocupación

Spahn, sobre el bajón de Unión: "No hay preocupación, hay ocupación"

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Último Momento
Spahn, sobre el bajón de Unión: No hay preocupación, hay ocupación

Spahn, sobre el bajón de Unión: "No hay preocupación, hay ocupación"

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

El Premio Nobel de Literatura 2025 es para el escritor húngaro László Krasznahorkai

El Premio Nobel de Literatura 2025 es para el escritor húngaro László Krasznahorkai

Ovación
Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera

Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera

Colón despidió con un sentido mensaje de reconocimiento a Miguel Russo

Colón despidió con un sentido mensaje de reconocimiento a Miguel Russo

El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: Maestro, amigo y hermano

El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: "Maestro, amigo y hermano"

Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos