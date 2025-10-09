El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: "Maestro, amigo y hermano"

El “Sifón” fue el ayudante de campo del histórico director técnico en los últimos años.

Claudio Úbeda despidió al histórico director técnico Miguel Ángel Russo con un emotivo mensaje en sus redes sociales luego de que se conociera su fallecimiento: “Maestro, amigo y hermano”.

Úbeda, quien fue el ayudante de campo de Russo en los últimos años, le dedicó un tierno mensaje que estuvo acompañado por varias imágenes durante sus experiencias en Boca, Rosario Central y Al Nassr de Arabia Saudita.

“Maestro, amigo y hermano. Te voy a extrañar mucho. Tu huella es como la gloria eterna. ¡Gracias, gracias, gracias!”, decía la conmovedora dedicatoria de Úbeda.

Russo, que murió este miércoles por la tarde luego de una larga batalla contra el cáncer, será velado entre este jueves y el viernes en el Hall Central de Brandsen 805, en Boca.

La despedida de Úbeda a Russo