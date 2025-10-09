Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Distancias para grandes y chicos, premios para los primeros y medallas para todos, además de un agasajo especial para las mamás al final de la jornada.

El Club de Regatas Santa Fe anunció su primera edición de la Maratón Lagunera, un evento pensado para que toda la familia pueda participar y disfrutar de una mañana de deporte y aire libre. La competencia contará con tres distancias: 500 metros para los más pequeños, 1,5 km para quienes quieran un desafío moderado y 6 km para los que busquen exigirse al máximo. Además, habrá opción de sumarse caminando, sin necesidad de competir.

El costo de inscripción incluye remera, kit, hidratación y frutas : $15.000 para socios Regatitas y Deportistas, $20.000 para el resto de los socios y $25.000 para quienes no son socios. Los interesados pueden inscribirse y obtener más información llamando al 3426980277 o a través de @clubregatasstafe en Instagram.

Más detalles a tener en cuenta de la Maratón Lagunera de Regatas

El kit se entregará el sábado 18 de 10 a 15 horas, mientras que la maratón comenzará a las 9 horas. La premiación consistirá en medallas para todos los participantes y un reconocimiento especial para los cinco primeros de cada categoría, destacando el esfuerzo y la participación de todos.

MARATON 2

La jornada culminará con un pequeño agasajo para las mamás, que incluirá empanaditas y cervezas sin alcohol, en un cierre pensado para compartir y celebrar en familia.

La 1° Maratón Lagunera promete combinar actividad física, diversión y convivencia, convirtiéndose en un plan ideal para disfrutar del deporte y la naturaleza junto a amigos y familiares.