Nicolás Russo fulminó a Verón: "Ante la duda, cobraban para Estudiantes" El presidente de Lanús Nicolás Russo le pegó a Juan Sebastián Verón por la postura que tomó Estudiantes con el pasillo de espaldas a Rosario Central 25 de marzo 2026 · 17:14hs

Nicolás Russo, presidente de Lanús, salió a criticar a Juan Sebastián Verón.

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, pasó por La Noche de TyC Sports y ofreció su lectura sobre uno de los episodios más polémicos de los últimos tiempos del fútbol argentino: el pasillo de espaldas que los jugadores de Estudiantes le hicieron a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Para el mandamás del Granate, detrás de esa imagen hay una jugada calculada: "Para mí fue una viveza de Verón, eso lo utilizó de motivador y para generar quilombo."

Russo criticó a Verón El directivo fue contundente al analizar el impacto que tuvo la polémica dentro y fuera de la cancha. "Ese barullo potenció a los jugadores y a la gente de Estudiantes. Todos los partidos se jugaban como que estaba la AFA en contra de ellos", explicó. Y agregó la parte más filosa de su análisis: "Los árbitros, ante la duda, cobraban para Estudiantes porque todo el mundo estaba mirando eso."

Russo también dejó un dardo directo al presidente del Pincha en relación a su rol institucional: "Verón tiene que venir y participar de las reuniones del comité de la AFA", señaló, dando a entender que la postura opositora del club platense tiene un costo en términos de participación en las decisiones del fútbol argentino.