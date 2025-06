Cuatro argentinos entre los mejores ocho en Santa Fe

Hernán Casanova.jpg Hernán Casanova, uno de los argentinos en cuartos de final.

Al encuentro con el mandamás de la bota provincial (que ya había ocurrido hace un año) asistieron los jugadores Facundo Bagnis, Tadeo Ramírez, Lautaro Midón, Santiago De la Fuente y Genaro Olivieri, los árbitros Fernanda Burka, Pablo Barboza y Diego Ferrandi, los entrenadores Antonio Pastorino y Mauro Aprile, el director del AAT Challenger Santander edición Santa Fe y persona a cargo del departamento de profesionales de la AAT, Eduardo Palasciano y la secretaria de presidencia de la AAT, Celia Torres, el presidente del Santa Fe Lawn Tennis Club, Joaquín Echagüe y su vicepresidente, Guillermo Aranda.

"Estamos muy entusiasmados con la realización de estos eventos en la provincia. Todos los fines de semana hay 4 o 5 eventos grandes y esto genera movimiento en la economía. Además nos estamos preparando para los Juegos Sudamericanos que se van a jugar el año que viene en Rosario, Rafaela y Santa Fe Capital", expresó Pullaro.

No se detiene la acción en el Santa Fe Lawn Tennis

El primer ganador de la jornada fue el pilarense Taverna al derrotar en octavos de final al alemán John Sperle por 7-6 (6) y 6-2. Con este triunfo, “El Duke” alcanzó los cuartos de final por quinta vez en 2025, tercera en Argentina, donde también fue finalista en Tucumán. Además, se consagró campeón en Porto Alegre (Brasil). Luego de su triunfo, comentó: “Estoy agarrando ritmo de a poco. Me estoy sintiendo bien. Hoy fue un partido difícil. Estoy contento de estar en cuartos y seguir avanzando en casa”, explicó Rodríguez Taverna, de 25 años de edad y que salvó 4 set points al estar 2-6 en el tie break del primer set.

Lautaro Midón.jpg Lautaro Midón (20), el más joven dentro de los cuartofinalistas nacionales.

Con este triunfo también Argentina se aseguró al primer representante en semifinales, ya que este viernes se enfrentará a Lautaro Midón, quien derrotó a Facundo Bagnis por 7-5 y 6-4 y por segundo año consecutivo, el correntino se metió en los cuartos de final del AAT Challenger Santander edición Santa Fe. El joven de 20 años viene teniendo un gran 2025, con triunfos en los M25 de Luján y Tucumán, más otros tres cuartos de final (Santos y Porto Alegre en Brasil y Punta del Este, Uruguay). “Facu es un grandísimo jugador. Desde que arranqué a jugar al tenis lo vi en los torneos grandes”, dijo sobre su rival, quien ostenta 17 títulos Challenger. Con este triunfo, Midón se mete por primera vez en su carrera entre los 300 mejores del ranking. “Toqué el “2”, que no lo había hecho nunca en mi vida así que estoy contento por eso”.

Los otros cuartos 100% argentinos serán entre Collarini y Casanova. El primero, último campeón en Santa Fe, venció a Gonzalo Villanueva por 6-4 y 6-3. “Es un placer venir acá. Desde que vi que se hacía el torneo no dudé en venir”, confesó el zurdo de 33 años. Del otro lado tendrá al oriundo de Lomas de Zamora, de 31 años, que superó al tailandés Maximus Jones con autoridad por 6-3 y 6-2 y aseguró un segundo semifinalista argentino. La curiosidad del partido fue que estuvo presente en la tribuna Federico Jourdan, futbolista del Club Atlético Colón. "Me gusta el tenis, me enteré que estaba el torneo y vinimos a pasar la tarde con la familia. Conozco a los jugadores porque sigo el tenis. Me fijé quién jugaba a la tarde y vine a ver a Casanova", contó el santafesino.

Este jueves la jornada la abrirán en la cancha central Lautaro Midón y Facundo Bagnis, a las 11:00 hs. El santafesino de 35 años, ex jugador de Copa Davis y quien supo estar 55° del ranking ATP buscará volcar toda su experiencia para imponerse al joven Midón, de 20 años. El otro cruce 100% nacional será también en cancha central entre Andrea Collarini, 3° preclasificado y último campeón en Santa Fe, y el paranaense Gonzalo Villanueva.

Por su parte, el 2° cabeza de serie (máximo favorito en pie tras la caída de Guillén Meza) Santiago Rodríguez Taverna, se enfrentará al alemán John Sperle. Por último, el bonaerense Hernán Casanova buscará avanzar a cuartos al medirse con el tailandés Maximus Jones.