Balearon a una mujer en su casa del barrio San Agustín y quedó internada en el Cullen

Ocurrió durante la madrugada de este martes en una vivienda de calle Chaco al 7300. La víctima recibió un disparo en el glúteo izquierdo y fue trasladada al hospital Cullen, donde quedó internada en observación y fuera de peligro. Investigan quiénes fueron los atacantes.

Una mujer de 37 años fue baleada durante la madrugada de este martes en su vivienda de calle Chaco al 7300, en el barrio San Agustín , en el norte de la ciudad de Santa Fe. La víctima, identificada como Verónica Álvarez, recibió un disparo en el glúteo izquierdo y debió ser trasladada al hospital Cullen .

El hecho ocurrió alrededor de la medianoche, cuando los operadores de la central de emergencias 911 comisionaron a oficiales del Comando Radioeléctrico de Santa Fe (CREC) hasta el domicilio, tras recibir un aviso sobre una persona herida de arma de fuego.

Al llegar, los policías entrevistaron a la mujer lesionada y aguardaron la llegada de la asistencia sanitaria. En paralelo, comenzaron a buscar posibles testigos entre los vecinos de la zona y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran aportar imágenes sobre el ataque y permitir identificar a los responsables.

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La mujer fue trasladada al hospital Cullen

Los profesionales del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107) asistieron a la víctima en el lugar y luego la trasladaron al hospital Cullen con una herida compatible con un impacto de arma de fuego en el glúteo izquierdo.

En el centro de salud fue atendida por los médicos del área de Emergentología, recibió las curaciones correspondientes y quedó internada en observación, fuera de peligro.

Posteriormente, oficiales de Orden Público de la Comisaría Séptima, dependiente de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, se presentaron en el hospital para tomarle declaración y conocer las circunstancias en las que se produjo el ataque.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona o las personas que efectuaron los disparos.

Intervención de la PDI y del fiscal de Homicidios

La novedad fue comunicada a las autoridades de la Unidad Regional I La Capital, que dieron intervención al fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Estanislao Giavedoni.

El funcionario judicial dispuso la elaboración de un informe médico sobre el estado de salud de la mujer y ordenó la intervención de los investigadores de la Policía de Investigaciones (PDI), Región I.

Entre las medidas solicitadas se encuentran la identificación de posibles testigos, el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas y el secuestro de las imágenes que pudieran haber registrado el ataque.

Por último, el fiscal ordenó la realización de peritajes criminalísticos, que estuvieron a cargo de los especialistas del área Científica de la PDI. La investigación continúa para determinar cómo ocurrió la agresión e identificar a los responsables.