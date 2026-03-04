Uno Santa Fe | Colón | Colón

¿Cuándo jugará Colón el partido postergado ante Chaco For Ever?

El fin de semana no habrá fútbol debido al paro decretado por el comite ejecutivo de AFA y el partido entre Colón y Chaco For Ever se pospuso

Ovación

Por Ovación

4 de marzo 2026 · 11:41hs
Colón jugará ante Chaco For Ever

Colón jugará ante Chaco For Ever, cuando finalice la primera rueda.

Por la 4° fecha del Torneo de la Primera Nacional, Colón debía visitar este sábado a Chaco For Ever, pero dicho encuentro no se jugará y será reprogramado.

Colón jugará ante Chaco For Ever cuando finalice la primera rueda

Y es que el comité ejecutivo de AFA ratificó la medida de fuerza que había anunciado el lunes 23 de febrero. En consecuencia, no habrá fútbol en ninguna de las categorías entre el 5 y el 8 de marzo.

De esta manera, el encuentro entre Colón y Chaco For Ever, se disputará una vez que finalice la última fecha de la primera rueda. Así las cosas, no habrá una semana de parate como estaba previsto entre el final de la primera rueda y el inicio de la segunda.

Por lo cual, el Sabalero disputará tres partidos consecutivos en condición de visitante. Dado que por la 18° y última fecha de la primera rueda visitará a Defensores de Belgrano.

Luego afrontará el partido pendiente ante Chaco For Ever y por la 19° jornada, que dará inicio a la segunda rueda, enfrentará como visitante a Deportivo Madryn.

