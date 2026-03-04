Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto arranca la F1 con Alpine y la mira puesta en Australia

El argentino buscará revertir una temporada 2025 difícil y llega a Albert Park con buenas sensaciones tras una pretemporada sólida; Varrone y Colnaghi también correrán en F2 y F3.

Ovación

Por Ovación

4 de marzo 2026 · 11:02hs
Franco Colapinto inicia la temporada 2026 de la Fórmula 1 con expectativas renovadas, tras redondear una pretemporada marcada por consistencia y aprendizaje en su Alpine A526. El piloto argentino busca dejar atrás una campaña 2025 complicada, donde no sumó puntos, y encarar la primera fecha con ritmo, confianza y la posibilidad de destacarse en un calendario que promete gran paridad.

Albert Park, un circuito que exige

El Gran Premio de Australia se disputará en el trazado de Albert Park, Melbourne, considerado uno de los circuitos más completos y técnicos del calendario, con 5,278 km, 16 curvas y tres zonas de DRS. La actividad inicia este jueves a las 22:30 con la primera práctica libre y seguirá a las 2 de la madrugada del viernes con la segunda, lo que obliga a los pilotos a adaptarse rápidamente a las condiciones de la pista y al horario exigente.

El circuito combina sectores rápidos y lentos, curvas ciegas y cambios de elevación, lo que lo convierte en un verdadero examen para la puesta a punto de los monoplazas y la estrategia de los equipos. Para Colapinto, que llega con la experiencia de los tests en Barcelona y Bahréin, será un desafío tanto físico como técnico para consolidar su ritmo competitivo.

Argentinos presentes en todas las categorías

Colapinto no estará solo en Australia: Nicolás Varrone competirá en Fórmula 2 y Mattia Colnaghi en Fórmula 3, reforzando la presencia argentina en el automovilismo internacional. La atención estará puesta en cómo los pilotos locales logran adaptarse a los reglamentos actualizados y a la exigencia de un calendario que promete sorpresas desde la primera carrera.

El rendimiento en la pretemporada es clave para los pilotos jóvenes: la consistencia en los entrenamientos libres y las vueltas cronometradas permiten alinear estrategias, calibrar el auto y entender mejor los neumáticos en condiciones reales de carrera, algo vital para los debutantes y quienes buscan consolidarse en la categoría.

LEER MÁS: A 100 días del Mundial 2026: clasificados, tensión y marcas históricas

Favoritos y duelos clave

El campeón vigente, Lando Norris, parte como referencia, pero la lucha por los primeros lugares se anticipa intensa: pilotos como Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Oscar Piastri aparecen entre los aspirantes a la victoria, generando un panorama competitivo que exige precisión, velocidad y táctica. Para Colapinto, la clave será maximizar cada vuelta, aprender de la gestión de neumáticos y entender las estrategias de boxes, mientras busca consolidar a Alpine como un equipo capaz de competir por los puntos regularmente y dejar atrás las limitaciones de la temporada anterior.

Una temporada con expectativas

El GP de Australia marcará el primer examen real de Colapinto en 2026. Con la mirada puesta en sumar unidades, mostrar consistencia y aprovechar la experiencia acumulada en pretemporada, el argentino aspira a consolidarse como un piloto que pueda pelear regularmente en la zona media de la parrilla, mientras el resto de la Fórmula 1 encara un campeonato con reglamentos modificados y posibilidades abiertas.

