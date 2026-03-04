Unión presiona a Racing: intimación formal por los porcentajes de Nardoni y Balboa

La dirigencia de Unión reclama documentación oficial sobre las ventas de Juan Nardoni y Adrián Balboa y advierte que podrían activarse acciones legales.

La situación de Juan Nardoni y Adrián Balboa mantiene en vilo a la dirigencia de Unión, que todavía no recibió información oficial ni la totalidad de los pagos por las transferencias al Gremio de Brasil y al fútbol ruso. A pesar de comunicaciones previas entre Spahn y Diego Milito , en Santa Fe denuncian que no hay constancia formal de los montos, plazos ni gastos deducidos , generando un malestar creciente en las oficinas del club .

Unión mantiene el 30% sobre el monto bruto de la venta de Nardoni , un derecho que incluye cualquier reventa internacional futura , lo que convierte al mediocampista en un activo estratégico también para la economía del club a mediano plazo. En el caso de Balboa, aunque ya ingresó un primer pago de 46 millones de pesos, el resto de la operación sigue pendiente y no existen detalles precisos sobre los plazos ni los conceptos descontados, lo que entorpece la planificación presupuestaria .

Ante la ausencia de información, Unión envió una intimación formal a Racing, solicitando la entrega de contratos, comprobantes de pago y documentación contable de ambas operaciones. Desde el club santafesino advierten que, de no obtener respuestas, no descartan activar la vía judicial, agotando todas las instancias necesarias para asegurar que se respeten los derechos económicos sobre sus futbolistas.

La falta de claridad afecta directamente la proyección de refuerzos y la estabilidad económica. Sin conocer con exactitud los ingresos por Nardoni y Balboa, Unión enfrenta dificultades para programar nuevas incorporaciones, cumplir con obligaciones salariales y mantener un flujo de caja saludable en un contexto donde los derechos económicos compartidos en transferencias internacionales son cada vez más habituales.

Tensión institucional y mercado de pases

Dirigentes de la Avenida consideran que la demora en entregar información refleja problemas de comunicación entre clubes y subraya los desafíos del fútbol argentino en la gestión de jugadores jóvenes y sus derechos económicos. La medida de intimación apunta a cerrar cualquier brecha legal y contable y garantizar que la institución pueda operar en el mercado sin sorpresas ni conflictos posteriores.

Más allá de lo económico, Nardoni y Balboa representan activos estratégicos que permiten proyectar ingresos a futuro. La incertidumbre sobre los pagos y porcentajes retrasa decisiones clave en materia de plantel y afecta la credibilidad de Unión frente a sponsors, socios y otros clubes, reforzando la necesidad de transparencia en cada operación de transferencia internacional.

Próximos pasos de Unión

La dirigencia tatengue espera que Racing responda en los próximos días. De no ser así, se prevé que los abogados del club activen los mecanismos legales necesarios, asegurando que tanto los derechos económicos presentes como futuros queden correctamente salvaguardados y evitando que la falta de información impacte en la temporada y en el mercado de pases de mitad de año.