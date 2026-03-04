Uno Santa Fe | Ovación | futbol argentino

El fútbol argentino, semillero mundialista rumbo a 2026

Con Boca y River como grandes proveedores, la Liga Profesional podría aportar más de 20 jugadores a siete selecciones que disputarán el Mundial de Norteamérica.

4 de marzo 2026 · 10:37hs
La Liga Profesional se proyecta como una cantera activa para el Mundial 2026, con futbolistas que hoy compiten en el país y que integran el radar de al menos siete seleccionados. Desde la base de la Selección Argentina hasta Paraguay, Colombia, Uruguay o Estados Unidos, el torneo local vuelve a posicionarse como plataforma de proyección internacional.

Base albiceleste y jerarquía competitiva

En el caso de la Selección Argentina, el seguimiento incluye nombres de experiencia y rodaje internacional. Gonzalo Montiel aparece como alternativa consolidada en el lateral derecho, mientras que Leandro Paredes, hoy eje en la mitad de la cancha de Boca Juniors, sostiene consideración por liderazgo y lectura táctica. Marcos Acuña, en tanto, deberá recuperar continuidad para afirmarse en la lista definitiva. El dato no es menor: la competitividad doméstica, con alta fricción y calendarios exigentes, funciona como banco de pruebas para futbolistas que necesitan sostener ritmo e intensidad.

Paraguay y Colombia, atentos al mercado local

La Selección de Paraguay podría ser la más nutrida por el medio argentino. Orlando Gill (San Lorenzo), Agustín Sández (Rosario Central), Ronaldo Martínez (Talleres) y Alex Arce (Independiente Rivadavia) ya fueron convocados recientemente. También Gabriel Ávalos, figura en Independiente, y Ángel Romero, con presente en Boca, se mantienen en consideración.

Por su parte, la Selección de Colombia mira de cerca a Juan Fernando Quintero, conductor futbolístico de River Plate, además de evaluar rendimientos como el de Jáminton Campaz en Rosario Central. La liga argentina, por estilo y exigencia táctica, continúa siendo un ecosistema favorable para el jugador cafetero.

Uruguay, Ecuador y Estados Unidos

La Selección de Uruguay sigue a Cristopher Fiermarín (Defensa y Justicia) y Matías Viña, mientras que la Selección de Ecuador tiene como piezas recurrentes a Hernán Galíndez y al joven Kendry Páez. En paralelo, la Selección de Estados Unidos cuenta con Matko Miljevic, hoy en Racing, como una alternativa ofensiva en crecimiento dentro del esquema de Mauricio Pochettino.

Proyección internacional

Que el torneo argentino pueda aportar hasta 21 futbolistas a distintas selecciones no es casualidad. La combinación de presión ambiental, rigor táctico y competencia pareja moldea perfiles versátiles, capaces de adaptarse a contextos de máxima exigencia.

A más de cien días del inicio de la Copa del Mundo, el mapa es dinámico. Pero la tendencia es clara: el fútbol argentino no solo exporta talento, también lo forma y lo potencia en casa antes de dar el salto a la escena global.

