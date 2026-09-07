Colón perdió eficacia y los primeros tiempos se convirtieron en un problema

El arranque prometedor del ciclo de Iván Delfino quedó atrás y Colón atraviesa una marcada caída en su rendimiento durante los primeros 45 minutos

Hay una estadística que empieza a explicar parte del momento que atraviesa Colón . El equipo dejó de aprovechar los primeros tiempos y esa tendencia termina impactando directamente en los resultados. La llegada de Iván Delfino había generado expectativas después de un comienzo perfecto, con tres triunfos consecutivos.

Pero ese envión se frenó de manera abrupta y las dos derrotas consecutivas encendieron nuevamente las alarmas. En esa merma hay un patrón que no pasa inadvertido: el Sabalero se volvió mucho menos efectivo en los primeros 45 minutos.

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Colón, con malos primeros tiempos

Actualmente, el Rojinegro registra un 45% de efectividad en ese período, una cifra que queda bastante por debajo del 54% que ostenta en los segundos tiempos. De hecho, ese rendimiento en los complementos lo ubica entre los tres mejores equipos de la categoría. El problema es que muchas veces el partido ya quedó condicionado antes de llegar al entretiempo.

Colón bajó su eficacia en los primeros tiempos.

El último ejemplo fue Morón. Colón cometió dos errores muy marcados en el final de la primera mitad y ambos terminaron dentro de su arco. Después tuvo que correr desde atrás, reaccionó, pero no consiguió completar la remontada.

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No es un detalle menor. Cuando el equipo dilapida los primeros tiempos, termina obligándose a jugar los segundos 45 minutos bajo presión y con mucho menos margen de error. Delfino ya detectó el problema y lo reconoció públicamente. Ahora deberá encontrar las respuestas para que esa tendencia no siga profundizándose.

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Porque todavía hay margen para cambiar la historia, pero Colón necesita recuperar una versión más regular y, sobre todo, volver a competir desde el primer minuto. La pelea por el ascenso entra en una etapa donde cada punto vale demasiado. Si el Sabalero pretende sostener sus aspiraciones, ya no puede seguir regalando la mitad de los partidos.