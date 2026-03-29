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Darío Franco se convirtió en el nuevo técnico de Gimnasia de Mendoza

Tras la salida de Ariel Broggi, la dirigencia mendocina confirmó a Darío Franco como flamante DT de Gimnasia de Mendoza

29 de marzo 2026 · 11:48hs
Darío Franco se convirtió en DT de Gimnasia de Mendoza.

Gentileza: El Sol Quilmes

Darío Franco se convirtió en DT de Gimnasia de Mendoza.

Gimnasia de Mendoza confirmó a Darío Franco como el nuevo entrenador, en reemplazo de Ariel Broggi, que fue el DT con el que obtuvieron el ascenso a Primera División. El flamante técnico dirigirá las prácticas del equipo durante este domingo y el lunes será presentado oficialmente en conferencia de prensa.

Los últimos antecedentes de Franco

El último trabajo de Franco fue en Arsenal de Sarandí, entre abril y octubre de 2025 en la Primera Nacional. Aquel paso por el Viaducto lo marcó, ya que el equipo perdió la categoría y volvió a jugar en la Primera B tras 33 años. A pesar de eso, tras la asunción del nacido en Cruz Alta el plantel, que llevaba 19 fechas sin ganar, reaccionó, pero no pudo evitar el desastre.

Por otra parte, se trata de un hombre con amplia trayectoria que inició hace más de 20 años cuando tomó las riendas de Monarcas Morelia en 2006. Luego tuvo pasos por Instituto, con el que peleó junto a River en la B Nacional entre 2011 y 2012 y que contaba con un joven y emergente Paulo Dybala en la nómina, Defensa y Justicia, Colón, Aldosivi, Almirante Brown, Quilmes, entre otros.

La realidad es que Franco tomará al equipo en un momento bastante complicado, ya que Gimnasia apenas obtuvo dos victorias, tres empates y seis derrotas en lo que va del Torneo Apertura. Para colmo, su debut no será nada fácil, ya que recibirá al puntero Vélez en el Víctor Legrotaglie el próximo viernes 3 de abril.

Darío Franco Gimnasia de Mendoza Ariel Broggi
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