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Domingo de Ramos: qué significa la misa que da inicio a la Semana Santa

La celebración recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén y combina símbolos de alegría y anticipos de la Pasión.

29 de marzo 2026 · 12:20hs
Domingo de Ramos

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Domingo de Ramos

El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa dentro del calendario cristiano y conmemora la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, donde fue recibido por una multitud que agitaba palmas y ramas de olivo como símbolo de reconocimiento y paz.

Según relatan los Evangelios, Jesús ingresó montado en un burro, en un gesto de humildad que contrastaba con la figura de los reyes de la época. Este hecho es el que da origen a una de las tradiciones más representativas de la jornada: la utilización de ramos bendecidos por los fieles.

Qué se hace en la misa del Domingo de Ramos

La misa del Domingo de Ramos tiene características particulares que la diferencian de otras celebraciones. En primer lugar, se realiza la tradicional bendición de los ramos, que luego los fieles conservan en sus hogares como símbolo de protección y fe.

En muchos templos también se lleva a cabo una procesión, que recrea de manera simbólica la llegada de Jesús a Jerusalén. Además, durante la celebración se lee la Pasión de Cristo, un pasaje que narra su sufrimiento y muerte, anticipando los acontecimientos que se conmemoran el Viernes Santo, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Un día con doble significado

El Domingo de Ramos combina dos dimensiones centrales del cristianismo: por un lado, la alegría por la llegada de Jesús como figura mesiánica; por otro, la reflexión sobre el sacrificio que vendrá días después.

De esta manera, la jornada funciona como una puerta de entrada a la Semana Santa, que culmina con la celebración de la Pascua, cuando los creyentes conmemoran la resurrección de Cristo, uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana.

Por qué es clave para la Semana Santa

El valor del Domingo de Ramos radica en su carácter simbólico y espiritual, ya que invita a los fieles a prepararse para los días más intensos del calendario litúrgico.

A partir de esta fecha, la Iglesia Católica inicia una serie de celebraciones que recuerdan los últimos momentos de la vida de Jesús, en un recorrido que incluye el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Pascua, cada uno con un significado profundo dentro de la tradición religiosa.

Domingo de Ramos Semana Santa misa
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