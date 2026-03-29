El certamen de ascenso liguista está que arde, ya que hay cuatro punteros, en una fecha que tuvo todos los condimentos. Seis goleadas, con mayoría de triunfos de los elencos visitantes. En un nuevo sábado de fútbol la fecha 2 del Apertura de Primera B llegó a su fin y arrojó el saldo de cuatro punteros. El Cadi de Rincón, Santa Fe FC, Belgrano de Coronda y Nuevo Horizonte son los líderes del segundo estamento del certamen organizado por la Liga Santafesina.
Se completó el segundo capítulo del Apertura del ascenso liguista
La 2° jornada del Torneo Apertura de Primera B de Liga Santafesina vino con muchos goles, y produjo que cuatro sean los que lideren el certamen de ascenso
Por Ovación
Goleadas y cuatro punteros en el ascenso liguista
Se terminó la segunda jornada del Apertura 2026 de la Segunda División de la Liga Santafesina, fecha que había comenzado el miércoles con victoria de San Cristóbal en Santa Rosa de Calchines y que continuó anoche con el triunfo para Nuevo Horizonte por la mínima diferencia ante Don Salvador.
En el estadio Japo Acevedo ubicado a la vera de la ruta nacional 168, El Pozo derrotó por 4 a 1 a Los Canarios de barrio Los Troncos bajo el arbitraje de Matías Pereyra, mientras que en barrio 12 de Septiembre de Santo Tomé, El Cadi de Rincón, de gran campaña, superó por 3 a 0 a Atlético Floresta. En barrio Schneider hubo lluvia de goles, ya que la Vecinal Gálvez derrotó a Defensores de Peñaloza por 5 a 0.
En Altos del Valle, Banco Provincial doblegó por 4 a 0 a Pucará de barrio Transporte en un cotejo que tuvo un expulsado por bando. En barrio Villa Adelina Centro, Defensores de Alto Verde derrotó por 4 a 0 a Los Piratitas, y en la costa santafesina, se produjo la victoria de Belgrano de Coronda sobre Atlético Arroyo Leyes por dos goles de diferenccias. Además, Santa Fe Fútbol Club venció como visitante a Deportivo Agua por 3 a 0.
Resultados 2° fecha
Los Juveniles 0 – San Cristóbal 1 (Dylan Maidana)
Nuevo Horizonte 1 (Bruno Montenegro) – Don Salvador 0
CCyD El Pozo 4 (Uriel Barros x2 y Mauro Grandolio x2) – Los Canarios 1 (Ramón Silva)
Loyola 2 (Pablo Pintos y Elías Rubio) – Atenas 1 (Matías Casco)
Floresta 0 – El Cadi 3 (Lautaro Escobar x2 y Maximiliano Farías)
Defensores de Peñaloza 0 – Vecinal Gálvez 5 (Germán Coggiola, Jonatan Echeverría x2, Tomás Goiriz y Bautista Arce)
Deportivo Agua 0 – Santa Fe 3 (Joaquín Argüello, Marcelo Hilbe y Raúl Alarcón)
Banco Provincial 4 (Ismael Contrera, Hugo Quiroz x2 y Lucas Lanche) – Pucará 0
Atlético Arroyo Leyes 0 – Belgrano 2 (Milton Barrios y Lucas Díaz)
Los Piratitas 1 (Mauro Bracamonte) – Defensores de Alto Verde 4 (Lucas Martínez, Fabricio Ávila x2 y Matías Díaz)
Posiciones del Torneo y próxima fecha
-Posiciones: El Cadi, Santa Fe FC, Belgrano y Nuevo Horizonte 6; Vecinal Gálvez, Banco Provincial, Loyola y San Cristóbal 4; Defensores de Alto Verde, El Pozo, Pucará y Los Canarios 3; Atenas, Don Salvador, Deportivo Agua y Floresta 1; Atlético Arroyo Leyes, Los Piratitas, Los Juveniles y Defensores de Peñaloza 0.
-Próxima fecha: Los Canarios con Los Piratitas, Defensores de Alto Verde con Atlético Arroyo Leyes, Belgrano de Coronda con Banco Provincial, Pucará con Los Juveniles, San Cristóbal con Deportivo Agua, Santa Fe FC con Defensores de Peñaloza, Vecinal Gálvez con Floresta, El Cadi de Rincón con Loyola, Atenas con Nuevo Horizonte y Don Salvador con El Pozo.