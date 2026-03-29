Detuvieron a un hombre con pedido de captura y recompensa de $16.000.000, por el crimen de Francisco Villagoiz

Lo arrestaron en un control policial. Estaba vinculado al crimen ocurrido en septiembre del año pasado en Sauce Viejo

El hombre fue detenido en sauce viejo, durante un control policial

Este sábado por la noche, después de las 20, en un operativo de control realizado por oficiales del Comando Radioeléctrico en la ciudad de Sauce Viejo , fue aprehendido un hombre de 47 años , identificado como F. K., quien contaba con pedido de captura activo por su presunta responsabilidad como autor, coautor, partícipe o encubridor del asesinato de Francisco Villagoiz de 73 años.

Los efectivos trasladaron al detenido a la Comisaría 19° de Sauce Viejo , donde constataron que efectivamente pesaba sobre él un pedido de captura vigente , y que el Gobierno de Santa Fe ofrecía una recompensa de $16 millones para quienes aportaran información que permitiera su detención.

Posteriormente, arribaron refuerzos del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI), que montaron un operativo de traslado hacia una dependencia policial de la ciudad de Santa Fe, donde el detenido permanecerá alojado hasta la realización de la audiencia imputativa.

El crimen de Francisco Villagoiz

En las primeras horas de la madrugada del sábado 13 de septiembre, tres delincuentes ingresaron a la vivienda de Francisco Villagoiz ubicada en calle Buenos Aires al 1400, en Sauce Viejo, mientras la víctima se encontraba en el patio junto a un amigo.

Los agresores irrumpieron con fines de robo, y uno de ellos efectuó un disparo que impactó en el cuello de Villagoiz quien cayó gravemente herido y ensangrentado.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde permaneció internada en estado crítico hasta que finalmente falleció el 24 de septiembre.

Villagoiz era el padre del reconocido nadador Gabriel Villagoiz. A fines de noviembre, la Fiscalía de Homicidios difundió imágenes de los tres sospechosos, captadas por cámaras de seguridad, identificando al autor del disparo.

El crimen generó una fuerte conmoción social en la ciudad de Sauce Viejo. Familiares, amigos y vecinos realizaron marchas y manifestaciones para exigir justicia y reclamar mayor seguridad, ante el impacto del violento hecho.

Medidas judiciales y de seguridad

La aprehensión fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal interviniente ordenó que el detenido continúe privado de su libertad, sea correctamente identificado y se le forme causa como presunto autor del delito de homicidio calificado.

Además, dispuso su alojamiento bajo estrictas medidas de seguridad y custodia permanente, hasta la correspondiente audiencia imputativa.

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