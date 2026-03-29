Unión se acomoda con los pagos, pero las complicaciones económicas siguen latentes

La dirigencia de Unión achicó la deuda con el plantel profesional al saldar enero, aunque los problemas financieros persisten

En Santa Fe, el alivio llegó, pero en cuotas. La dirigencia de Unión logró descomprimir uno de los frentes más sensibles al completarle el sueldo de enero del plantel profesional y su cuerpo técnico. Un gesto necesario, en medio de un escenario que todavía está lejos de estabilizarse.

El origen del problema no es reciente. El cierre de 2025 dejó números en rojo y un margen de maniobra cada vez más ajustado. Era clave vender un jugador y no llegó nada concreto. Lejos de corregirse, la situación se volvió más pesada con el inicio de una nueva temporada, donde el club decidió sostener presencia en distintas disciplinas de alto nivel, incrementando notablemente sus gastos. Una loable apuesta deportiva, pero que tiene su impacto también.

• LEER MÁS: Comenzó la venta de entradas de Unión para el debut en la Copa Argentina

Unión, con más gastos y menores ingresos que complican

Como si fuera poco, el conflicto judicial con el representante Sergio Levinton –reclamó por un dinero de la venta de Ignacio Malcorra a México en su momento– terminó de complicar el panorama: el embargo de cuentas frenó el flujo normal de dinero y obligó a la dirigencia a negociar contrarreloj para destrabar fondos. En ese contexto, los sueldos empezaron a demorarse y la preocupación se instaló puertas adentro.

Luis Spahn Unión trata de ponerse al día en lo económico con el fútbol y el resto de las disciplinas. UNO Santa Fe | José Busiemi

Hoy, con enero saldado, el clima en el fútbol encuentra un pequeño respiro. Pero la historia no termina ahí. Hay compromisos pendientes y un frente aún más caliente: el básquet. El equipo que compite en la Liga Nacional arrastra atrasos más profundos y el malestar crece, marcando una diferencia clara respecto a la situación del plantel futbolístico.

• LEER MÁS: Unión pierde a un delantero para el debut en la Copa Argentina

Sin ingresos extraordinarios —especialmente tras un mercado sin ventas—, el club siente el impacto de cada decisión. Unión empieza a ordenar, sí, pero todavía navega en aguas agitadas donde cualquier error puede volver a encender las alarmas. Como viene la mano, setá trascendental concretar una transferencia en junio para oxigenar las arcos. Eso sí, no olvidar que para colmo está inhibido por la deuda al ecuatoriano José Angulo.