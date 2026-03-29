Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión se acomoda con los pagos, pero las complicaciones económicas siguen latentes

La dirigencia de Unión achicó la deuda con el plantel profesional al saldar enero, aunque los problemas financieros persisten

Ovación

Por Ovación

29 de marzo 2026 · 12:13hs
Unión se acomoda con los pagos, pero las complicaciones económicas siguen latentes

José Busiemi

En Santa Fe, el alivio llegó, pero en cuotas. La dirigencia de Unión logró descomprimir uno de los frentes más sensibles al completarle el sueldo de enero del plantel profesional y su cuerpo técnico. Un gesto necesario, en medio de un escenario que todavía está lejos de estabilizarse.

El origen del problema no es reciente. El cierre de 2025 dejó números en rojo y un margen de maniobra cada vez más ajustado. Era clave vender un jugador y no llegó nada concreto. Lejos de corregirse, la situación se volvió más pesada con el inicio de una nueva temporada, donde el club decidió sostener presencia en distintas disciplinas de alto nivel, incrementando notablemente sus gastos. Una loable apuesta deportiva, pero que tiene su impacto también.

• LEER MÁS: Comenzó la venta de entradas de Unión para el debut en la Copa Argentina

Unión, con más gastos y menores ingresos que complican

Como si fuera poco, el conflicto judicial con el representante Sergio Levinton –reclamó por un dinero de la venta de Ignacio Malcorra a México en su momento– terminó de complicar el panorama: el embargo de cuentas frenó el flujo normal de dinero y obligó a la dirigencia a negociar contrarreloj para destrabar fondos. En ese contexto, los sueldos empezaron a demorarse y la preocupación se instaló puertas adentro.

Luis Spahn
Uni&oacute;n trata de ponerse al d&iacute;a en lo econ&oacute;mico con el f&uacute;tbol y el resto de las disciplinas.

Unión trata de ponerse al día en lo económico con el fútbol y el resto de las disciplinas.

Hoy, con enero saldado, el clima en el fútbol encuentra un pequeño respiro. Pero la historia no termina ahí. Hay compromisos pendientes y un frente aún más caliente: el básquet. El equipo que compite en la Liga Nacional arrastra atrasos más profundos y el malestar crece, marcando una diferencia clara respecto a la situación del plantel futbolístico.

• LEER MÁS: Unión pierde a un delantero para el debut en la Copa Argentina

Sin ingresos extraordinarios —especialmente tras un mercado sin ventas—, el club siente el impacto de cada decisión. Unión empieza a ordenar, sí, pero todavía navega en aguas agitadas donde cualquier error puede volver a encender las alarmas. Como viene la mano, setá trascendental concretar una transferencia en junio para oxigenar las arcos. Eso sí, no olvidar que para colmo está inhibido por la deuda al ecuatoriano José Angulo.

Unión plantel básquet
Noticias relacionadas
Unión debutará en Copa Argentina con el equipo que sale de memoria.

Unión debutará en la Copa Argentina con el equipo que sale de memoria

La Reserva de Unión igualó 2-2 con River.

La Reserva de Unión logró un empate con sabor a triunfo ante River

Unión perdió como local ante Regatas Corrientes.

Unión se quedó en el final y Regatas Corrientes se llevó el triunfo

union recupera a julian palacios y madelon empieza a perfilar el equipo para la copa argentina

Unión recupera a Julián Palacios y Madelón empieza a perfilar el equipo para la Copa Argentina

Lo último

Colón le cede la iniciativa a Patronato en el arranque bajo un calor sofocante en Paraná

Colón le cede la iniciativa a Patronato en el arranque bajo un calor sofocante en Paraná

Las chicas de Unión fueron apabulladas por River y siguen sin ganar en Primera

Las chicas de Unión fueron apabulladas por River y siguen sin ganar en Primera

Madelón sorprende con varios cambios en Unión para debutar en la Copa Argentina

Madelón sorprende con varios cambios en Unión para debutar en la Copa Argentina

Último Momento
Colón le cede la iniciativa a Patronato en el arranque bajo un calor sofocante en Paraná

Colón le cede la iniciativa a Patronato en el arranque bajo un calor sofocante en Paraná

Las chicas de Unión fueron apabulladas por River y siguen sin ganar en Primera

Las chicas de Unión fueron apabulladas por River y siguen sin ganar en Primera

Madelón sorprende con varios cambios en Unión para debutar en la Copa Argentina

Madelón sorprende con varios cambios en Unión para debutar en la Copa Argentina

Santa Fe endurece multas por delitos contra la fauna: pueden superar los $3,4 millones

Santa Fe endurece multas por delitos contra la fauna: pueden superar los $3,4 millones

Cuatro billeteras virtuales deberán devolver más de $29.000.000 a dos víctimas de estafas virtuales

Cuatro billeteras virtuales deberán devolver más de $29.000.000 a dos víctimas de estafas virtuales

Ovación
Las chicas de Unión fueron apabulladas por River y siguen sin ganar en Primera

Las chicas de Unión fueron apabulladas por River y siguen sin ganar en Primera

Unión pierde a un delantero para el debut en la Copa Argentina

Unión pierde a un delantero para el debut en la Copa Argentina

Con la demora de siempre, los convocados de Colón para jugar ante Patronato

Con la demora de siempre, los convocados de Colón para jugar ante Patronato

Colapinto, autocrítico tras el GP de Japón: Estoy cansado de ver el Williams desde atrás

Colapinto, autocrítico tras el GP de Japón: "Estoy cansado de ver el Williams desde atrás"

Antonelli se quedó con el GP de Japón, Colapinto volvió a quedar lejos y crecen las dudas

Antonelli se quedó con el GP de Japón, Colapinto volvió a quedar lejos y crecen las dudas

Policiales
Un hombre con dos heridas de bala, una identidad dudosa y un secreto que salió a la luz en el hospital Cullen

Un hombre con dos heridas de bala, una identidad dudosa y un secreto que salió a la luz en el hospital Cullen

Robaron casi $5 millones en mercadería de una empresa de logística y la denuncia llegó 48 horas después

Robaron casi $5 millones en mercadería de una empresa de logística y la denuncia llegó 48 horas después

Prefectura desbarató una banda narco en Puerto General San Martín y San Lorenzo: cuatro detenidos y secuestros por $106 millones

Prefectura desbarató una banda narco en Puerto General San Martín y San Lorenzo: cuatro detenidos y secuestros por $106 millones

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe