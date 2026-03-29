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Con la demora de siempre, los convocados de Colón para jugar ante Patronato

Apenas un par de horas antes de visitar a Patronato, Colón oficializó la lista de convocados para el interzonal de la fecha 7 de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

29 de marzo 2026 · 12:37hs
Con la demora de siempre, los convocados de Colón para jugar ante Patronato

En Colón se volvió una costumbre esperar hasta último momento para conocer a los convocados y en la previa del duelo ante Patronato la historia se repite. El partido de la fecha 7 del interzonal de la Primera Nacional se jugará este domingo desde las 16, con arbitraje de Daniel Zamora y transmisión de UNO 106.3.

• LEER MÁS: Colón busca una reacción en Paraná ante Patronato para volver a lucha de arriba

Bajo la conducción de Ezequiel Medrán, el manejo de los tiempos en torno a la lista de concentrados se convirtió en una marca registrada. Lejos de anticipar definiciones, el cuerpo técnico opta por mantener el hermetismo hasta pocas horas antes de cada encuentro.

En esta oportunidad, la nómina no presenta grandes sacudones, aunque sí una noticia positiva: el regreso de Matías Godoy, que dejó atrás una lesión y vuelve a estar a disposición.

Más allá de los nombres, la estrategia de comunicar sobre la hora sostiene el suspenso y evita pistas para el rival, aunque también alimenta la expectativa de los hinchas, que aguardaron hasta último momento para conocer quiénes serán los elegidos en una parada siempre exigente fuera de casa.

Los convocados de Colón

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