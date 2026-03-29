Se disputó la tercera fecha del Torneo Dos Orillas con varias goleadas

Por el 3° capítulo del Dos Orillas, El Quillá superó a Estudiantes y es líder del certamen. El clásico entre Santa Fe RC y La Salle Jobson terminó empatado

Las Tiburonas doblegaron a Estudiantes y se quedaron con la punta del Torneo Dos Orillas en soledad.

El desarrollo del Torneo Dos Orillas de damas que organizan la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana de Hockey no se detiene. El tercer capítulo del sector principal generó la victoria de El Quillá sobre Estudiantes en el lago del Parque del Sur lo que le permite a las Tiburonas estar al frente de la tabla de posiciones . Por su parte, el clásico jugado en la ASH terminó igualado 3 a 3 entre Santa Fe Rugby y La Salle Jobson. Además, l as Gitanas golearon a Universitario, Talleres a las Lobas de Esperanza, y las Kresteras doblegaron a CAE Blanco.

En el estadio Sergio Antoniazzi, ubicado junto al lago del Parque del Sur, Náutico El Quillá se impuso a Estudiantes de Paraná Negro por 4 a 3, lo que le permitió a las dirigidas por Andrés Messina alcanzar la punta de la tabla en soledad. Los goles para las Tiburonas llegaron por intermedio de Martina Borgo de corto, Delfina Cuscueta, Florencia Juri y Jazmín Neville de corto, mientras que para las entrerrianas los consiguieron Julieta Villanúa, Consuelo Velázquez y Delfina White.

En el sintético de la ASH, en un intenso y picante cotejo, como es habitual en un clásico, La Salle Jobson y Santa Fe Rugby empataron 3 a 3. La escuadra de Sauce Viejo golpeó en dos oportunidades seguidas, pero las lasallanas se recuperaron y lograron descontar. Las Tricolores no bajaron los brazos y por intermedio de Amparo Mayoraz pasaron al frente 3 a 1. Cuando todo parecía que las dirigidas por Nico Sequeira se llevaban la victoria, aparecieron los goles de Mora Bramante y Julia Bravo para igualar el pleito.

En el Ángel Carlos Benítez ubicado en Aristóbulo del Valle al 10.000, Banco Provincial derrotó a Estudiantes de Paraná Blanco por 3 a 0 con goles de Celina Basilio, Valentina Suravsky y Valentina Cecconi. Por su parte, en la sección la Tortuguita, el Paraná Rowing Club doblegó por 2 a 1 a Paracao. Los goles para el elenco remero los marcaron Martina Della Ghelfa y Delfina Bertossi, mientras que para la visita descontó Milena Kamlofsky.

image Banco Provincial cosechó una importante victoria ante Estudiantes Blanco en Altos del Valle.

A la vera de la autopista, CRAI Azul cosechó una nueva goleada, en este caso derrotó a Universitario de Santa Fe por 4 a 1. Los goles para las Gitanas los marcaron Milagros Paniccia de corto, Victoria Bertone de penal, Florencia Villar, y Paula Questa de corto, mientras que paras las Cuervas lo consiguió Cielo Gallo. Además, Talleres de Paraná fue impiadoso con Alma Juniors de Esperanza y se impuso por un contundente por 6 a 0, en el que sobresalieron tres goles de Valentina Marquez.

Síntesis: Santa Fe Rugby 3-La Salle Jobson 3

Santa Fe Rugby: Lola Gianque, Pilar Benavides (capitán), Delfina Colli, Emilia De Petris, Sofía Garófalo, Lola Iturraspe, Amparo Mayoraz, Lucila Patrizi, Paz Meynardi, Victoria Poletti, Emilia Vidoz. DT: Nicolás Sequeira. Luego ingresaron: Justina Pizazenicka, Lucía Carnevale, Martina Spuler, Delfina López, Silvina Cipriani y Josefina Botta.

La Salle Jobson: Mariela Rosales; Mora Bramante, Ángeles Cabello, Rocío Carlen (capitán), María Carlen, Juliana Bravo, Lucía Beltramino, Mila Doyharzabal, Josefina Salamano, Camila Fabbro, Agostina Valentinuzzi. DT: Eduardo Neme. Luego ingresaron: Joaquina Martínez Garbino, Catalina Poccia, Delfina Rossi.

Goles: 11´ Pilar Benavides de corto (SFRC), 12´ Delfina López (SFRC), 29´ Sofía Regis (LS), 32´ Amparo Mayoraz (SFRC), 36´ Mora Bramante de corto (LS), 41´ Juliana Bravo (LS).

Tarjetas verdes: Delfina López (SFRC), Ángeles Cabello (LS).

Cancha: Sintético ASH

Árbitros: Matías Ledesma y Fabricio Aragón.

image La Salle Jobson igualó en el clásico con Santa Fe Rugby en el predio de la ASH.

Resultados Zona Campeonato (3° fecha)

CRAI 4- Universitario 1

El Quillá 4- Estudiantes 3

Banco Provincial 3- CAE Blanco 0

Paraná Rowing 2-Paracao 1

Talleres de Paraná 6-Alma Juniors de Esperanza 0

Santa Fe Rugby 3- La Salle Jobson 3

-Posiciones: El Quillá 9, La Salle Jobson 7; Banco Provincial, CRAI, Talleres y Paraná Rowing 6; Santa Fe Rugby 4; Estudiantes de Paraná Negro 2; Paracao y Estudiantes de Paraná Blanco 1, Alma Juniors de Esperanza y Universitario de Santa Fe 0.

-Próxima fecha: (11/4), Universitario con La Salle Jobson, Alma Juniors con Santa Fe RC, Paracao con Talleres, CAE Blanco con Paraná Rowing, El Quillá con Banco Provincial y CRAI con Estudiantes de Paraná Negro.

Resultados Zona Ascenso 1

CUAC 0-Talleres Blanco 1

La Paz HC 1- Santa Fe Rugby B 2

Argentino SC 1- Capibá RC 1

Tilcara 4- Colón 2

-Resultados Zona Ascenso 2:

Atlético Franck 3- Rowing Blanco 1

Diamantino 1- CRAR de Rafaela 4

Colón de San Justo 1- CRAI Blanco 1