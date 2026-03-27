Prefectura desbarató una banda narco en Puerto General San Martín y San Lorenzo: cuatro detenidos y secuestros por $106 millones

El procedimiento se realizó este viernes tras una investigación de varios meses dirigida por la fiscal del MPA, Luisina Paponi. Fueron aprehendidos dos hombres y dos mujeres. Secuestraron $24 millones en efectivo, cerca de dos kilos de cocaína y otros elementos clave para la causa.

Esta mañana de viernes, con las primeras luces del amanecer, oficiales y suboficiales de Prefectura Naval Argentina ejecutaron allanamientos simultáneos en Puerto General San Martín y San Lorenzo , donde aprehendieron a los cuatro principales investigados, dos mujeres y dos hombres .

Durante la requisa en los inmuebles, secuestraron 24 millones de pesos en efectivo, casi dos kilos de cocaína , además de vehículos, dispositivos electrónicos, teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes . El avalúo total del procedimiento alcanzó los 106 millones de pesos .

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En la causa también colaboraron este viernes pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, que realizaron tres allanamientos complementarios en ambas ciudades.

Investigación

La fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Luisina Paponi, ordenó a pesquisas de la Prefectura Naval Argentina la investigación sobre la recepción, estiramiento y fraccionamiento de estupefacientes para la venta barrial en distintos barrios de Puerto General San Martín y San Lorenzo. Los investigadores trabajaron durante varios meses en la recolección de pruebas: filmaciones, fotografías, interceptaciones telefónicas, patrullajes en redes sociales y testimonios de vecinos que fueron incorporados a la causa. En ese marco, la fiscal solicitó al Colegio de Jueces órdenes de allanamiento en distintos inmuebles de ambas ciudades.

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Atrapados y sin salida

Luego de la irrupción de los especialistas, los pesquisas detuvieron a los cuatro principales investigados —dos mujeres y dos hombres— y secuestraron el dinero en efectivo, la droga y otros elementos vinculados a la operatoria narco, como vehículos, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos, utilizados para recepcionar, estirar y comercializar estupefacientes en modalidad barrial.

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Microtráfico o narcotráfico

Los resultados del procedimiento fueron informados a la Jefatura de la Zona Bajo Río Paraná de Prefectura Naval Argentina, que dio intervención a la fiscal Paponi. La funcionaria ordenó que los cuatro aprehendidos continúen privados de su libertad, sean identificados y se les forme causa como presuntos infractores de la ley provincial de Microtráfico N° 14.239, además de disponer una estricta cadena de custodia sobre los elementos secuestrados. No se descarta que, si la investigación escala y configura un caso de narcotráfico, la causa sea remitida al fuero federal de Rosario por presunta infracción a la ley nacional de estupefacientes N° 23.737.