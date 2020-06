De Azcuénaga: "Ahora la situación está bastante controlada"

Fue uno de los jugadores más destacados del rugby santafesino. Integró el plantel superior de Santa Fe Rugby Club, a partir del cual logró varias convocatorias al seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby. En 1997 fue convocado al seleccionado nacional de Ascenso de la UAR para jugar los partidos internacionales frente a Canadá y Uruguay. Integró en 1998 el combinado denominado Argentina A.

"Hace más de 16 años que llegué a España, fui directamente para Barcelona, porque había contactado con un amigo; Lucho Pauloni de Tilcara, y comencé a colaborar con Natación Barcelona. Colaboré como jugador, entrenador y en la preparación. También me tocó la captación en los colegios, buscar chicos para que se anoten en el rugby. No fue fácil porque España y esta zona es muy futbolera. En ese momento se enganchaban los chicos que no le gustaban otros deportes", le dijo Juan Manuel De Azcuénaga a UNO Santa Fe desde España.

El rugbier formado en Santa Fe Rugby contó que "posteriormente me llama Gregorio Favre que estaba jugando en el Independiente Santander Rugby Club, que habían descendido de división Honor B. En ese equipo jugaban Exequiel Jurado de Jockey de Rosario, Tristán Moziman y Gregorio Favre de Santa Fe Rugby, y Nacho Gómez de Universitario de Santa Fe. Cuando acepto ir allí, el equipo quedó desarmado, y el objetivo era no descender a la zona Regional. Me quedé unos años, sin rugby pero tuve que empezar a trabajar en otras cosas por cuestiones económicas del club".

"En el 2010 me convence Chucho Moziman para volver, ellos suben a división Honor B, los agarra como entrenador y los asciende a división Honor B. Me incorporo como entrenador asistente, le ayudé con los backs y la parte física, y sobre todo las destrezas. En la temporada 2012-2013 ascendemos a la principal categoría de España, fue un año de mucho trabajo, y salimos campeones. En 2013-2014, en división Honor A, fue muy bueno, ya que el Independiente llega a semifinales y jugó la copa del Rey que perdió la final", destacó el Pájaro De Azcuénaga.

Siguió contando que "me llama el otro equipo de Santander, que estaban en la categoría regional, hago de head coach, el club daba un par de trabajos para incorporar jugadores. Dejo ese equipo, fue una decisión mutua, y hasta que en el 2018-2019 me llaman del Gaztedi Rugby Taldea, que es dentro del Páis Vasco, a 160 kilómetros de Santander, donde tengo mi hijo y mi mujer. Voy como segundo entrenador, porque había uno de la casa, ayudé con la parte física y destrezas, ascendimos a división Honor B. Le hice una propuesta al presidente, no aceptaron y me fui muy bien del club".

162020 f2 pajaro de azcuenaga españa (1).jpg

La pandemia en tierra españolas

Ante la consulta de como vivió esta cuestión del Covid-19, Juan Manuel De Azcuénaga, profesor de Educación Física, relató que "el coronavirus afectó mucho la económica deportiva y la parte deportiva, porque los sponsors, que son los que mantienen relativamente un club, dejan de hacerlo y todo se fue al diablo. Vitoria fue uno de los lugares más afectados, más allá que no colapsó la sanidad. Lo peor lo pasaron las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Hubo muchos muertos e infectados, realmente no me gusta estar pendiente de la información. Soy responsable, leo todo el tiempo lo que tenemos que hacer cada uno. Ahora la situación está controlada, pero tenemos que seguir siendo responsable, y cumplir lo que nos pide el gobierno para que no tengamos un rebrote. Estuvimos confinados unos 56 días hasta que abrieron las cosas de a poco".

"Ahora ya estamos en la fase 2, podemos ir a la playa, y tener contacto con quince personas. Siempre manteniendo la distancia con las precauciones que hay que tener. Los días están siendo espectaculares, la naturaleza ha tenido un respiro y se nota. Estamos aprovechando para estudiar de rugby, analizando videos, estudiando lo que es la neurociencia, y es algo que se está poniendo de moda. Estoy enviando propuestas a clubes, en donde me dejen trabajan en el desarrollo de los jugadores. Antes me quedaba en Santander, estoy dispuesto a trabajar de algo que me apasiona realmente", explicó el excoach y director deportivo del Club de Rugby Santander.

162020 f3 pajaro de azcuenaga españa.jpg En España pasó por varios clubes como entrenador y preparador físico. Prensa GRT

Un cuadro de situación complicado

"Para los clubes será complicado afrontar la parte económicamente cuando regrese la actividad. Esto no es el fútbol, no alcanza la remuneración para poder sostener una familia, y siempre tenés que tener otra ocupación porque no se vive del rugby. La gente del Gaztedi Rugby me brindó trabajo, se portaron muy bien, y por eso estoy acá en la actualidad" destacó el exintegrante del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby.

"Como entrenador o parte de un equipo de rugby, en este momento de crisis por la pandemia, interectuaría mucho más en las relaciones con los jugadores, ya que la parte psicológica se ha afectado mucho, el estar pendiente de tener partidos los fines de semanas, entrenamientos, que de un día para el otro se le ha quitado, por eso hay que estar muy de cerca", explicó el Pájaro De Azcuénaga desde España.

162020 f4 pajaro de azcuenaga españa.jpg De Azcuénaga viene de entrenar al Gaztedi Rugby Taldea. Prensa GRT

En relación a las determinaciones tomadas por la Federación Española de Rugby sostuvo que "Al Gaztedi Rugby le convino este parate porque estaba jugando la promoción, desciende el último, y el penúltimo promociona, osea que juega con el segundo que quiere ascender. Decidieron que suba el primero porque tenía muchos puntos de diferencia, el segundo quedó en desacuerdo, y el que estaba arriba nuestro, podría haber quedado afuera, y quedó adentro de la promoción. Se salvó porque las promociones no se juegan, ni ascenso ni descenso, ni playoff ni promoción".

Finalmente, comentó que "Cuando hice la propuesta para jugar en división Honor B, me dijeron que no, no era posible, pero al final de la temporada tuvieron que fichar otros jugadores, porque si no tenés jugadores importantes en la troncal de un equipo, no podés afrontar una categoría tan diferente como división Honor B, y ni hablar la A. No tengo las puertas cerradas para volver, y sino seguiré con clubes de España y de afuera, porque me han contactado en los últimos días".