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Vasco da Gama visitará a Barracas Central con suplentes y sin el DT

El DT de Vasco da Gama, Renato Portaluppi, no viajó para visitar a Barracas Central por la fecha 1 del Grupo G de la Sudamericana y, además, pondrá suplentes

6 de abril 2026 · 19:18hs
Vasco da Gama visitará a Barracas Central con suplentes y sin el DT

El entrenador del Vasco da Gama de Brasil, Renato Portaluppi, tomó la decisión de no viajar a Buenos Aires para enfrentar a Barracas Central por la primera fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana y, además, de presentar un equipo repleto de juveniles.

El equipo de Río de Janeiro visitará a Barracas Central este martes, a las 19, en el estadio Florencio Sola de Banfield, en el marco de la primera fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana.

En lo que será una noche soñada para el equipo del sur porteño por ser su debut absoluto a nivel internacional, el entrenador del Vasco da Gama decidió no viajar a Buenos Aires para dicho encuentro y, en su lugar, estará su ayudante de campo, Marcelo Sales.

Por si esto fuese poco, Renato tomó la determinación de presentar un equipo repleto de juveniles para enfrentar a Barracas Central este martes en el municipio bonaerense de Lomas de Zamora.

Vasco da Gama pondrá suplentes ante Barracas Central

El entrenador considera que los focos del Vasco da Gama deben estar puestos en el Brasileirao y, por ello, tomó estas controvertidas decisiones que sorprenden a propios y extraños. “No estamos descuidando la Copa Sudamericana, todo lo contrario. La prioridad es el Brasileirao. No tiene sentido insistir, alineando jugadores con un plantel reducido y perdiendo más jugadores por lesiones. Los jugadores son humanos; no son de hierro.” declaró Portaluppi.

“No hay manera de llevar a todos a Argentina, regresar y cruzar todo Brasil para ir a Belén a jugar el sábado” agregó el ex entrenador de Grêmio de Porto Alegre.

Tras el partido con Barracas Central, el equipo de Río de Janeiro debe viajar a Belén para enfrentar al Remo, en el extremo norte de Brasil, en un partido trascendental en la lucha por la permanencia.

Vasco da Gama Barracas Central Renato Portaluppi
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