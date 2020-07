De Biase: "Estoy haciendo la cuarentena en Buenos Aires"

Siempre soñó con todo lo que está viviendo. Tuvo un 2019 muy intenso, pero el 2020 la agarró en Buenos Aires, sin poder volver a Santa Fe. Sucede que esta talentosa jugadora de hockey de nuestra capital, ya que forma parte del plantel de River Plate, no para de crecer en su labor como deportista. La cuarentena por la pandemia de coronavirus la mantuvo en Buenos Aires, situación que la aprovechó para avanzar con sus estudios, ya que busca recibirse de profesora de Educación Física. "La cuarentena acá en Buenos Aires llevamos casi cinco meses encerrados. Pero he pasar por varios momentos. Se me ha dado por extrañar mucho, por estar en Santa Fe, por estar supermotivada entrenando. Igualmente estuve estudiando, me metiéndole a la facultad, aprovechando que tuve todo este tiempo", le dijo la talentosa Pilar De Biase a UNO Santa Fe desde Buenos Aires.

De Biase, jugadora santafesina que integra el plantel de River Plate en Buenos Aires, expresó que "se hace dificil porque son muchos días, muchas semanas, y a veces extraño ver a mi familia. Querer juntarme con mis amigas, estar con mis padres, mis abuelos, así que te puedo decir he pasado por varios momentos y en varias ocasiones se torna un poco complicado. Igualmente, acá sigo con ganas de volver con ganas a la normalidad de ir a entrenar, y demás".

"En Buenos Aires la situación, sinceramente, está bastante complicada. En lo personal me da miedo salir a la calle, salgo con todos los recaudos que tengo que tener, pero está jodido. En mi caso vivo en Capital que hay más de 1.000 casos por día, que es un montón. Igualmente, la gente ya se cansó de estar encerrado. Los primeros días, ibas al supermercado y no había nadie, ahora está cambiado. A mí misma me pasa que ya quiero salir, pero hay que cuidarse más que nunca, más ahora que es el pico del contagio", señaló De Biase, la jugadora de hockey formada en La Salle Jobson.

La integrante de los seleccionados de la Asociación Santafesina de Hockey destacó que "de Santa Fe lo que más se extraña obviamente es a mi familia y a mis amigas. Es realmente lo que más extraño. También un poco se extraña la tranquilidad de Santa Fe por así decirlo, porque acá en Buenos Aires la gente no para, y vive las 24 horas a full. Incluso estando en cuarentena hay mucha gente en la calle. Si vuelvo a Santa Fe es para visitar mis amigas y mi familia, y estar unos días y volverme a Buenos Aires, porque ya tengo mi vida acá".

image.png Pili De Biase, exjugadora de La Salle, pidió jugar en la línea B de River para poder recibirse.

Una talentosa jugadora de hockey

A cerca de cómo fueron sus comienzos en el hockey, Pili De Biase expresó que "empecé a jugar desde los siete años en Ateneo Inmaculada, hasta que se disolvió cuando hubo unos problemas en el club. Después pasé a La Salle Jobson cuando tenía doce o trece años. Ahí fue donde más crecí deportivamente en Santa Fe, mis amigas están todas ahí. Luego, a los dieciocho años me vine acá a Buenos Aires, a River Plate".

Agregó que "a River Plate vine en el 2015, y estuve hasta el 2018, momento en el que me fui a jugar a Italia y después a España en el 2019. Esos tres años y algo en River Plate fueron muy buenos, y este año volví pero para jugar en la línea B. Lo decidí así porque este año tenía como prioridad recibirme, y no lo que es el hockey. También he pensado este año no juego, dejo el hockey, pero se hace difícil dejar el deporte. No podía entrenar una vez a la semana, es complicado estar a un nivel como lleva River A. Lo plantee a los entrenadores del B, y a mis compañeras, y me integraron superbién. Pero la razón que me fui al B por querer enfocarme en el estudio".

image.png En el seleccionado de Santa Fe con dos Millonarias. Sol y Gracia Villar.

En relación a la grata experiencia de jugar en el exterior, Pilar De Biase, comentó que "el haber jugado en Italia y en España fue una muy linda experiencia. De chica siempre soñé con irme a jugar afuera, con vivir del hockey, como se vive en esos lugares. Fue una experiencia de mucho crecimiento, en muchos sentidos. La volvería a hacer completamente, incluso uno de mis sueños es recibirme, y volver a jugar afuera".

image.png Salto de calidad: se formó en La Salle Jobson, y jugó en España e Italia.

"Lo del seleccionado de Italia fue otra muy buena experiencia, de las más lindas deportivamente hablando. Formar parte de un seleccionado nacional, ya sea de Italia o Argentina, es un sueño para cualquiera. Sobre todo, teniendo en cuenta que soy una jugadora del interior, y que el foco de lo que es el hockey en nuestro país está en Buenos Aires. Para mí es un sueño llegar a formar parte de varias concentraciones. Se manejan así, ya que se hacen cada uno o dos meses, me llamaron en varias oportunidades, y tuve la posibilidad de jugar partidos internacionales. Fue muy lindo, y fue una de las experiencias más lindas, venir a jugar a River Plate, al seleccionado de Italia, y poder hacerlo en el exterior". comentó Pilar De Biase, quien tiene su vida íntegramente en Buenos Aires.