De Paul, sin vueltas en la Selección: "Siempre busco un enemigo o rival"

Rodrigo De Paul, en una entrevista realizada por Telemundo, confesó el motivo por el que en cada uno de los partidos que disputa con la camiseta nacional "se pelea" con todos los rivales. El volante, entre risas, explicó los motivos: "Busco un enemigo o un rival, para que no suene mal. Una disputa que siempre me mantenga alerta, ya no pasa por 'queremos ganar', yo te quero ganar a vos, lo hago un poco personal y a veces sucede que del otro lado se da la discusión y otras queda hasta ahí".