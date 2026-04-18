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Milei viaja a Israel: actos por la independencia, reuniones clave y expectativa por la embajada en Jerusalén

El Presidente viaja este sábado a Tel Aviv invitado por Netanyahu para los festejos del 78° aniversario israelí. La agenda combina actos oficiales, reuniones bilaterales y la expectativa por el posible traslado de la embajada argentina a Jerusalén.

18 de abril 2026 · 17:54hs
Javier Milei en Israel

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Javier Milei en Israel

Javier Milei emprende este sábado su tercer viaje a Israel en una visita oficial que mezcla protocolo, diplomacia y señales políticas de peso. La comitiva —integrada por Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques— despega a las 11 hacia el aeropuerto Ben Gurión y regresa el miércoles.

El eje central de la visita es el posible traslado de la embajada argentina a Jerusalén, una medida de alto voltaje diplomático que implicaría reconocer formalmente a esa ciudad como capital israelí. Milei ya había anticipado esa intención, aunque sin fecha. Hasta ahora, solo Estados Unidos y Paraguay dieron ese paso.

La agenda arranca con una visita al Muro de los Lamentos, seguida de un encuentro bilateral con el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien extendió la invitación para participar de los festejos nacionales. La jornada cierra en el Monte Herzl, donde Milei encenderá una de las antorchas de la ceremonia del 78° aniversario: sería el primer líder extranjero en participar de ese ritual.

El lunes trae un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar-Ilan, un encuentro con el presidente Isaac Herzog y una distinción de la academia talmúdica Yeshivá Hebron. El martes incluye reuniones con líderes religiosos, visitas a sitios históricos como la Iglesia del Santo Sepulcro y la participación en el acto central por el Día de la Independencia.

En el plano económico y tecnológico, se esperan anuncios sobre el lanzamiento de un vuelo directo Buenos Aires-Tel Aviv operado por El Al Israel Airlines, y convenios de cooperación entre la Universidad Tecnológica Nacional y el Technion.

La presencia de Mahiques suma otra dimensión a la visita: se vincula con el avance en la causa AMIA, tras nuevas declaraciones de disidentes iraníes en Europa que podrían ser determinantes para el juicio en ausencia contra los imputados.

El viaje se enmarca en un contexto regional caliente, con tensiones escaladas en Medio Oriente y el endurecimiento de la postura de Washington frente a Irán.

Milei Israel independencia
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