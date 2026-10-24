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Defensa y Justicia venció como visitante a Talleres y se clasificó a los playoffs

El Halcón de Varela arrancó perdiendo, pero se sobrepuso y logró dar vuelta el resultado para imponerse por 2-1 y quedar 2° en la Zona A

24 de octubre 2026 · 19:17hs
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Con gol de Leandro Fernández

Con gol de Leandro Fernández, Defensa y Justicia venció a Talleres.

Defensa y Justicia le ganó 2-1 a Talleres por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, y obtuvo la tan ansiada clasificación a los playoffs. Los goles del equipo visitante fueron convertidos por Leandro Fernández y Juan Manuel Gutiérrez. Mientras que Agustín Alvarez Martínez anotó para la T.

El Halcón de Varela se metió en los playoffs

Con este resultado, el elenco cordobés, que ganó uno de los últimos nueve encuentros, quedó en la última posición de la Zona A con 9 puntos conseguidos, mientras que los de Florencio Varela son los escoltas de Instituto con 27 unidades y de esta manera se aseguraron el pase a los playoffs.

Defensa y Justicia Talleres playoffs
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