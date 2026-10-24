El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, quedó este sábado por la tarde en la decimocuarta posición en la Q2, pero deberá largar en el penúltimo lugar, por delante de Gabriel Bortoleto; ambos con una penalización de 10 y 20 lugares, respectivamente, en el GP de Estados Unidos de F1.
Colapinto no pasó la Q2 y largará penúltimo por la penalización en Estados Unidos
El argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó decimocuarto en la Q2, pero largara último por una penalización de 10 lugares en el GP de Estados Unidos de F1
La Pole Position en Texas se la quedó Kimi Antonelli con Mercedes, al realizar un tiempo de 1.34.035, mientras que el podio lo completaron los dos pilotos de Red Bull, Max Verstappen (+0,179) e Isack Hadjar (+0,215); además lo siguen los Ferrari Charles Leclerc y Lewis Hamilton; George Russell; ambos conductores de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris; finalizando los primeros 10 puestos con Arvid Lindblad y Liam Lawson de Racing Bulls.
Los seis que quedaron afuera de la Q3 son: Pierre Gasly - Alpine (11); Nico Hülkenberg - Audi (12); Gabriel Bortoleto - Audi (13); Franco Colapinto - Alpine (14); Fernando Alonso - Aston Martin (15); y otro piloto pendiente de confirmación.
El piloto argentino sufrió por la temperatura de los neumáticos, además de seguir con dificultades para sentirse cómodo con su monoplaza; luego de haber quedado fuera de la tercera qualy, Colapinto tendrá que largar penúltimo debido a la penalización de 10 lugares en la parrilla de salida en la carrera de este domingo en el Gran Premio de los Estados Unidos.
Los motivos de la sanción fueron nuevos cambios de componentes en la unidad de potencia de su auto (Alpine): se instaló una cuarta unidad de control electrónico, superando el límite de tres unidades permitidas por el reglamento técnico de la Fórmula 1 para la temporada.
Posiciones finales para la carrera en el GP de los Estados Unidos
Kimi Antonelli - Mercedes
Max Verstappen - Red Bull
Isaac Hadjar - Red Bull
Charles Leclerc - Ferrari
Lewis Hamilton - Ferrari
Georfe Russell - Mercedes
Oscar Piastri - McLaren
Lando Norris - McLaren
Liam Lawson - Racing Bulls
Pierre Gasly - Alpine
Nico Hulkenberg - Audi
Fernando Alonso - Aston Martin
Oliver Bearman - Haas
Arvid Lindbland - Racing Bulls
Esteban Ocon - Haas
Paseo De Lance - Aston Martin
Carlos Sainz - Williams
Alexander Albon - Williams
Sergio Pérez - Cadillac
Valtteri Bottas - Cadillac
Franco Colapinto - Alpine
Gabriel Bortoleto - Audi