Colapinto no pasó la Q2 y largará penúltimo por la penalización en Estados Unidos

El argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó decimocuarto en la Q2, pero largara último por una penalización de 10 lugares en el GP de Estados Unidos de F1

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto , quedó este sábado por la tarde en la decimocuarta posición en la Q2, pero deberá largar en el penúltimo lugar, por delante de Gabriel Bortoleto; ambos con una penalización de 10 y 20 lugares, respectivamente, en el GP de Estados Unidos de F1 .

La Pole Position en Texas se la quedó Kimi Antonelli con Mercedes, al realizar un tiempo de 1.34.035, mientras que el podio lo completaron los dos pilotos de Red Bull, Max Verstappen (+0,179) e Isack Hadjar (+0,215); además lo siguen los Ferrari Charles Leclerc y Lewis Hamilton; George Russell; ambos conductores de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris; finalizando los primeros 10 puestos con Arvid Lindblad y Liam Lawson de Racing Bulls.

EL PRIMER TIEMPO DE FRANCO: a Colapinto se le movió el auto en el tercer sector de la pista y marcó 1:36.878.



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Los seis que quedaron afuera de la Q3 son: Pierre Gasly - Alpine (11); Nico Hülkenberg - Audi (12); Gabriel Bortoleto - Audi (13); Franco Colapinto - Alpine (14); Fernando Alonso - Aston Martin (15); y otro piloto pendiente de confirmación.

El piloto argentino sufrió por la temperatura de los neumáticos, además de seguir con dificultades para sentirse cómodo con su monoplaza; luego de haber quedado fuera de la tercera qualy, Colapinto tendrá que largar penúltimo debido a la penalización de 10 lugares en la parrilla de salida en la carrera de este domingo en el Gran Premio de los Estados Unidos.

¡FUEGO EN EL AUTO DE ALONSO! El piloto de Aston Martin tuvo un inconveniente saliendo del Pit Line pero logró avanzar a Q2.



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Los motivos de la sanción fueron nuevos cambios de componentes en la unidad de potencia de su auto (Alpine): se instaló una cuarta unidad de control electrónico, superando el límite de tres unidades permitidas por el reglamento técnico de la Fórmula 1 para la temporada.

Posiciones finales para la carrera en el GP de los Estados Unidos

Kimi Antonelli - Mercedes

Max Verstappen - Red Bull

Isaac Hadjar - Red Bull

Charles Leclerc - Ferrari

Lewis Hamilton - Ferrari

Georfe Russell - Mercedes

Oscar Piastri - McLaren

Lando Norris - McLaren

Liam Lawson - Racing Bulls

Pierre Gasly - Alpine

Nico Hulkenberg - Audi

Fernando Alonso - Aston Martin

Oliver Bearman - Haas

Arvid Lindbland - Racing Bulls

Esteban Ocon - Haas

Paseo De Lance - Aston Martin

Carlos Sainz - Williams

Alexander Albon - Williams

Sergio Pérez - Cadillac

Valtteri Bottas - Cadillac

Franco Colapinto - Alpine

Gabriel Bortoleto - Audi