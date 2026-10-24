Banfield y Lanús repartieron puntos en el clásico del Sur

El Taladro igualó 1-1 ante el Granate. Adrián Balboa abrió el marcador para el local y Carlos Izquierdoz lo hizo para el visitante

Banfield y Lanús empataron 1 a 1 en el clásico de la fecha 14 del Torneo Clausura . En un partido disputado en el estadio "Florencio Sola", el interzonal terminó en igualdad.

Los goles los hicieron Adrián Balboa para Banfield, en el primer tiempo; y Carlos Izquierdoz para Lanús, en el segundo. El partido estuvo frenado por varios minutos debido a proyectiles que cayeron sobre Izquierdoz y el arquero del "Granate", Nahuel Losada.

En el primer tiempo, Banfield tuvo más la iniciativa y generó varias jugadas de peligro, aunque solamente concretó en una oportunidad. Fue un partido dinámico y poco interrumpido, hasta la segunda mitad.

El gol para el "Taladro" llegó a los 20 minutos del primer tiempo tras una buena jugada elaborada desde el centro y un pase profundo para Lautaro Gómez. El diez dominó en el área y tiró el centro atrás, en el que encontró a "Rocky" Balboa que solamente debió empujarla.

Lanús intentó progresar con Eduardo Salvio y algunos embates Allan Wilk, pero no tuvo éxito ante una defensa del “Taladro” que se impuso.

En contraparte, Banfield llegaba con espacios y casi al finalizar el primer tiempo Ignacio Abraham se aventuró al ataque y remató cerca del palo izquierdo de Losada.

Ya en la segunda mitad, el visitante buscó con centros el empate y tuvo varias pelotas paradas donde avisó lo que vendría. A los 8, Matías Sepúlveda se sacó un hombre de encima y remató esquinado, pero el “Ruso” Rodríguez evitó el empate.

Ya a los 16 minutos, el propio Sepúlveda tiró un centro pasado que encontró a Izquierdoz. El ex Boca apareció por el segundo palo y cabeceó en soledad al fondo de la red. Inmediatamente después fue a festejar a un rincón.

Fue allí cuando recibió el impacto de un proyectil, aparentemente una botella, y requirió la atención médica. Paralelamente, Losada fue agredido con un cohete que impactó cerca, en el área de Lanús.

A raíz de estos incidentes, el árbitro Facundo Tello evaluó lo que sucedía en las tribunas, donde también se treparon hinchas en lugares indebidos y desde la voz del estadio le pedían que bajen de allí.

El encuentro estuvo detenido varios minutos y por eso Tello dio ocho minutos de adición. Sin embargo, el ritmo del partido se realentizó y ninguno de los dos equipos pudo aumentar la ventaja, pese a tener un par de chances más por lado.

Banfield quedó con 14 puntos, quedando en la posición número 11 de la Zona B, por ahora fuera de los playoffs a falta de dos fechas para el final. Lanús está tercero en la Zona A, con 24 unidades y a cinco del líder Instituto.