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Banfield y Lanús repartieron puntos en el clásico del Sur

El Taladro igualó 1-1 ante el Granate. Adrián Balboa abrió el marcador para el local y Carlos Izquierdoz lo hizo para el visitante

24 de octubre 2026 · 17:33hs
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Banfield y Lanús igualaron 1-1.

Banfield y Lanús igualaron 1-1.

Banfield y Lanús empataron 1 a 1 en el clásico de la fecha 14 del Torneo Clausura. En un partido disputado en el estadio "Florencio Sola", el interzonal terminó en igualdad.

El clásico del Sur terminó igualado

Los goles los hicieron Adrián Balboa para Banfield, en el primer tiempo; y Carlos Izquierdoz para Lanús, en el segundo. El partido estuvo frenado por varios minutos debido a proyectiles que cayeron sobre Izquierdoz y el arquero del "Granate", Nahuel Losada.

En el primer tiempo, Banfield tuvo más la iniciativa y generó varias jugadas de peligro, aunque solamente concretó en una oportunidad. Fue un partido dinámico y poco interrumpido, hasta la segunda mitad.

El gol para el "Taladro" llegó a los 20 minutos del primer tiempo tras una buena jugada elaborada desde el centro y un pase profundo para Lautaro Gómez. El diez dominó en el área y tiró el centro atrás, en el que encontró a "Rocky" Balboa que solamente debió empujarla.

Lanús intentó progresar con Eduardo Salvio y algunos embates Allan Wilk, pero no tuvo éxito ante una defensa del “Taladro” que se impuso.

En contraparte, Banfield llegaba con espacios y casi al finalizar el primer tiempo Ignacio Abraham se aventuró al ataque y remató cerca del palo izquierdo de Losada.

Ya en la segunda mitad, el visitante buscó con centros el empate y tuvo varias pelotas paradas donde avisó lo que vendría. A los 8, Matías Sepúlveda se sacó un hombre de encima y remató esquinado, pero el “Ruso” Rodríguez evitó el empate.

Ya a los 16 minutos, el propio Sepúlveda tiró un centro pasado que encontró a Izquierdoz. El ex Boca apareció por el segundo palo y cabeceó en soledad al fondo de la red. Inmediatamente después fue a festejar a un rincón.

Fue allí cuando recibió el impacto de un proyectil, aparentemente una botella, y requirió la atención médica. Paralelamente, Losada fue agredido con un cohete que impactó cerca, en el área de Lanús.

A raíz de estos incidentes, el árbitro Facundo Tello evaluó lo que sucedía en las tribunas, donde también se treparon hinchas en lugares indebidos y desde la voz del estadio le pedían que bajen de allí.

El encuentro estuvo detenido varios minutos y por eso Tello dio ocho minutos de adición. Sin embargo, el ritmo del partido se realentizó y ninguno de los dos equipos pudo aumentar la ventaja, pese a tener un par de chances más por lado.

Banfield quedó con 14 puntos, quedando en la posición número 11 de la Zona B, por ahora fuera de los playoffs a falta de dos fechas para el final. Lanús está tercero en la Zona A, con 24 unidades y a cinco del líder Instituto.

Banfield Lanús Clásico
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