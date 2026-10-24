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De Paoli insiste: "Me cuesta decir que me fue mal en Colón"

Rodolfo De Paoli reveló que fue despedido de TyC Sports, con el que está en juicio. "En Colón no me fue bien, pero no puedo decir que me fue mal", dijo

Ovación

Por Ovación

24 de octubre 2026 · 11:57hs
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De Paoli insiste: Me cuesta decir que me fue mal en Colón

UNO Santa Fe | José Busiemi

Rodolfo De Paoli volvió a referirse a su paso por Colón y dejó declaraciones fuertes sobre las consecuencias que tuvo su experiencia como DT en su carrera como relator. En una entrevista con Ascenso por 3, reveló el conflicto con TyC Sports, con el que está en juicio, y cuestionó la mirada sobre su ciclo en el Rojinegro.

• LEER MÁS: La decisión de Brian Fernández que cambió todo y tuvo a Colón como protagonista

“Relaté durante más de 20 años. Mucho, realmente”, comenzó De Paoli al repasar su trayectoria frente al micrófono. Luego explicó las dificultades que tuvo para combinar ambas actividades y fue contundente al referirse a su salida del canal: “Por estar en Colón me echan de TyC Sports. Me mandan una carta documento”.

El exentrenador contó que durante su etapa en Patronato intentaba cumplir con las dos responsabilidades sin descuidar ninguna. Como ejemplo, recordó una jornada en la que dirigió un entrenamiento por la mañana, viajó en remis para relatar un partido de la Selección argentina y después regresó a Paraná. “Jamás falté a un entrenamiento en mi vida. En el club no me decían nada, porque siempre cumplí. Los de TyC Sports eran los que me hacían la vida imposible, porque les molestaba que sea técnico”, sostuvo.

De Paoli aseguró que su vínculo con la señal deportiva terminó de manera definitiva a raíz de su decisión de dirigir y relató cómo vivió aquella situación. “Ellos me alejaron definitivamente de la profesión y hoy estamos en juicio. TyC Sports, a traición, me mandaba cartas documento cuando dirigía a Colón para complicarme la vida ”, afirmó.

De Paoli cont&oacute; que, tras su paso en falso por Col&oacute;n, no volvi&oacute; a dirigir por falta de opciones.

De Paoli contó que, tras su paso en falso por Colón, no volvió a dirigir por falta de opciones.

Sus declaraciones volvieron a poner sobre la mesa un conflicto que, según indicó, todavía no está resuelto judicialmente. El entrenador planteó que su actividad en el fútbol fue el motivo de los problemas con la empresa para la que había trabajado durante más de dos décadas.

“¿Eso es irte mal?”: su defensa del ciclo en Colón

Al recordar su paso por el Sabalero, De Paoli también cuestionó que su experiencia sea considerada un fracaso. Su ciclo fue breve, pero el entrenador puso el foco en los resultados que consiguió durante los cinco partidos que estuvo al frente del equipo. “En Colón no me fue bien. Me cuesta decir que me fue mal cuando dirigí cinco partidos y gané dos. ¿Eso es irte mal?”, expresó, al plantear su propia mirada sobre una etapa que quedó marcada por su corta duración.

Además, destacó una decisión futbolística que todavía recuerda con satisfacción: la inclusión de Forneris como titular. En referencia al partido de Colón ante Racing, señaló: “Forneris fue la última vez de Colón y fuimos nosotros quienes lo pusimos como titular”.

Para De Paoli, ese tipo de decisiones tienen un valor especial dentro de la profesión, aunque no siempre reciban reconocimiento público. “Esas cosas para quienes nos dedicamos a esto tienen muchísimo valor, pero no se saben”, remarcó.

El silencio después de Colón y la falta de trabajo

En el tramo final de sus declaraciones, el entrenador reflexionó sobre el tiempo que pasó sin volver a hablar públicamente de aquella experiencia y reconoció que esa postura pudo haberlo perjudicado. “Creo que pequé por llevar un silencio atroz de dos años y cuatro meses. Eso me perjudicó”, manifestó. Y cerró con una frase que resumió su situación profesional actual: “Por no ser vende humo, hace dos años que no trabajo”.

Colón Rodolfo De Paoli TyC Sports
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