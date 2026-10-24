Ferro Carril Oeste preparó una fiesta, pero terminó viviendo una tarde para el olvido. Con su estadio repleto como hacía muchos años no se veía, cayó 3-0 ante Chaco For Ever y dejó pasar la oportunidad de asegurar su clasificación a la final de la Primera Nacional 2026.
Ferro fue goleado por Chaco For Ever y se estira la definición en la Zona A
Ferro necesitaba una victoria para asegurarse el primer puesto en la Zona A y jugar la final. Sin embargo, cayó como local 3-0 ante el elenco chaqueño
Dura derrota de Ferro en condición de local
El encuentro, correspondiente a la fecha 35, podía marcar un paso decisivo para el conjunto de Caballito en su ilusión de regresar a Primera. Sin embargo, la visita se impuso con dos goles de Matías Romero y otro de Mateo Díaz Chaves. Además, Ferro sufrió la expulsión de Ángel González a los 44 minutos del primer tiempo, cuando ya perdía 1-0.
El golpe dejó al líder de la Zona A con 65 puntos y pendiente de lo que ocurra este domingo con Godoy Cruz, su único perseguidor con posibilidades de alcanzarlo.
El conjunto mendocino tiene 60 unidades y visitará a Mitre desde las 17. Si gana, quedará a dos puntos y llevará la definición a la última jornada. Si empata o pierde, Ferro tendrá asegurado su lugar en la final pese a la goleada sufrida. En la última fecha, el equipo de Caballito visitará a Acassuso, mientras que Godoy Cruz recibirá a Almirante Brown.