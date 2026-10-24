Ferro fue goleado por Chaco For Ever y se estira la definición en la Zona A

Ferro necesitaba una victoria para asegurarse el primer puesto en la Zona A y jugar la final. Sin embargo, cayó como local 3-0 ante el elenco chaqueño

Ferro Carril Oeste preparó una fiesta, pero terminó viviendo una tarde para el olvido. Con su estadio repleto como hacía muchos años no se veía, cayó 3-0 ante Chaco For Ever y dejó pasar la oportunidad de asegurar su clasificación a la final de la Primera Nacional 2026.

El encuentro, correspondiente a la fecha 35, podía marcar un paso decisivo para el conjunto de Caballito en su ilusión de regresar a Primera. Sin embargo, la visita se impuso con dos goles de Matías Romero y otro de Mateo Díaz Chaves. Además, Ferro sufrió la expulsión de Ángel González a los 44 minutos del primer tiempo, cuando ya perdía 1-0.

"14 segundos"



Porque Chaco For Ever, que ya no juega por nada, demuestra que no se vende y se puso en ventaja ante Ferro a los 14 segundos de partido, silenciando a todo el estadio. pic.twitter.com/7wwSrqXkVb — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 24, 2026

El golpe dejó al líder de la Zona A con 65 puntos y pendiente de lo que ocurra este domingo con Godoy Cruz, su único perseguidor con posibilidades de alcanzarlo.

"Mateo Díaz Chaves"



Por el gol del jugador de Chaco For Ever que vuelve a silenciar al estadio de Ferro. pic.twitter.com/uQvHSARkg6 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 24, 2026

El conjunto mendocino tiene 60 unidades y visitará a Mitre desde las 17. Si gana, quedará a dos puntos y llevará la definición a la última jornada. Si empata o pierde, Ferro tendrá asegurado su lugar en la final pese a la goleada sufrida. En la última fecha, el equipo de Caballito visitará a Acassuso, mientras que Godoy Cruz recibirá a Almirante Brown.