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Ferro fue goleado por Chaco For Ever y se estira la definición en la Zona A

Ferro necesitaba una victoria para asegurarse el primer puesto en la Zona A y jugar la final. Sin embargo, cayó como local 3-0 ante el elenco chaqueño

24 de octubre 2026 · 18:32hs
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Chaco For Ever goleó a Ferro.

Chaco For Ever goleó a Ferro.

Ferro Carril Oeste preparó una fiesta, pero terminó viviendo una tarde para el olvido. Con su estadio repleto como hacía muchos años no se veía, cayó 3-0 ante Chaco For Ever y dejó pasar la oportunidad de asegurar su clasificación a la final de la Primera Nacional 2026.

Dura derrota de Ferro en condición de local

El encuentro, correspondiente a la fecha 35, podía marcar un paso decisivo para el conjunto de Caballito en su ilusión de regresar a Primera. Sin embargo, la visita se impuso con dos goles de Matías Romero y otro de Mateo Díaz Chaves. Además, Ferro sufrió la expulsión de Ángel González a los 44 minutos del primer tiempo, cuando ya perdía 1-0.

El golpe dejó al líder de la Zona A con 65 puntos y pendiente de lo que ocurra este domingo con Godoy Cruz, su único perseguidor con posibilidades de alcanzarlo.

El conjunto mendocino tiene 60 unidades y visitará a Mitre desde las 17. Si gana, quedará a dos puntos y llevará la definición a la última jornada. Si empata o pierde, Ferro tendrá asegurado su lugar en la final pese a la goleada sufrida. En la última fecha, el equipo de Caballito visitará a Acassuso, mientras que Godoy Cruz recibirá a Almirante Brown.

Ferro Chaco For Ever Zona A
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