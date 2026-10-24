Atención Estudiantes: Flamengo presentó una queja por la inclusión de Rojo

Flamengo presentó un reclamo en Conmebol por supuesta alineación indebida de Marcos Rojo, anotado por Estudiantes a último momento en la Libertadores

Flamengo de Brasil presentó un reclamo en Conmebol por supuesta alineación indebida de Marcos Rojo , defensor de Estudiantes de La Plata que fue anotado a último momento en la Copa Libertadores gracias a un cautelar del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El objetivo del conjunto brasileño es que se le dé por ganada la serie y se apoya en un antecedente del 2018, cuando Independiente protestó ante Conmebol por alineación indebida de Carlos Sánchez en el Santos, quien arrastraba una fecha de suspensión de su etapa en River.

En aquel entonces, la Conmebol dio lugar al reclamo del "Rojo" y le dio el partido por perdido al Santos por 3 a 0. El caso de Rojo es algo diferente ya que no tenía suspensión pendiente luego de su etapa en Racing.

En lo que respecta a Rojo, la Conmebol primero rechazó su participación en la competencia por considerar que no cumplía ciertos aspectos del reglamento de trasnferencias de la FIFA. Ante eso, Estudiantes fue al TAS y pidió una medida cautelar de urgencia, que finalmente fue aprobada.

Flamengo podría argumentar su reclamo precisamente por el caracter "provisorio" de la resolución que permitió que Rojo pueda disputar el partido de vuelta. Sin embargo, desde Estudiantes entienden que no hay motivos sólidos a nivel legal para que la Conmebol falle en contra y le dé el partido por perdido.