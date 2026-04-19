Defensores de Belgrano busca alcanzar a Morón y Colón en la cima

Defensores de Belgrano visita a Racing de Córdoba en Nueva Italia con la chance de alcanzar a Morón y Colón, los líderes de la Zona A.

Defensores de Belgrano afrontará este domingo una prueba de carácter cuando visite a Racing de Córdoba desde las 19.30 en el estadio Miguel Sancho, por la fecha 10 de la Zona A de la Primera Nacional. El equipo del Bajo Núñez tendrá una gran oportunidad: si gana, alcanzará la línea de Colón de Santa Fe y de Deportivo Morón en la cima del campeonato.

El encuentro será arbitrado por Gonzalo Pereira y contará con transmisión de LPF Play.

Defensores de Belgrano sólido afuera que quiere dar el salto

El conjunto dirigido por Fabián Nardozza llega con sensaciones encontradas. Por un lado, muestra una fortaleza marcada en condición de visitante, donde se mantiene invicto en lo que va de 2026. Por otro, arrastra una deuda como local, ya que todavía no logró ganar y viene de igualar sin goles frente a Ciudad de Bolívar.

Ese contraste lo obliga a aprovechar cada salida fuera de casa. En Córdoba, el objetivo es claro: sumar de a tres para subirse a la punta.

El regreso de Aguirre, una carta clave

Para este compromiso, Nardozza recuperará a Ezequiel Aguirre. El “Topo”, tras la reducción de su sanción, está nuevamente a disposición y se perfila para ingresar en lugar de Jonathan Dellarossa, aportando desequilibrio en el frente de ataque.

Racing, con la necesidad de reaccionar

Del otro lado, Racing de Córdoba intentará hacerse fuerte en Nueva Italia para dejar atrás la caída frente a Colón. El equipo conducido por Ramiro Torres y Pablo Motta buscará volver al triunfo para no perder terreno en la pelea.

Los cordobeses planean algunas modificaciones en el once inicial debido a bajas por lesión y decisiones tácticas, en busca de mayor solidez y peso ofensivo.

Probables formaciones

Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Diego Magallanes, Alan Pérez, Gonzalo Gamarra, Ian Pérez; Agustín Benítez, Juan De Tomaso, Ignacio Gutiérrez, Patricio Moyano; Ezequiel Aguirre y Enzo González. DT: Fabián Nardozza.

Racing de Córdoba: Braian Olivera; Raúl Chamorro, Marcio Gómez, Matías Sánchez, Luciano Viano; Alan Olinick, Gaspar Vega; Matías Machado, Ricardo Centurión; Leandro Córdoba y Pablo Chavarría. DT: Ramiro Torres y Pablo Motta.

El resto de los partidos

En el marco de la Zona A, también jugarán Central Norte, que visitará a Almirante Brown, desde las 15. A la misma hora, Mitre de Santiago del Estero será local de Ferro y Estudiantes (BA) que recibirá a Chaco For Ever.

En tanto que en el marco de la Zona B, a las 14, chocarán Colegiales y Temperley, a las 15.30 lo harán Gimnasia de Jujuy y Almagro, en tanto que desde las 19, San Martín de Tucumán será anfitrión de Tristán Suárez, y a las 20 la jornada del domingo se termina con el duelo entre Gimnasia de Jujuy y Güemes.