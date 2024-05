Demichelis le dio el día libre al plantel de River tras la eliminación en la Copa Argentina

En cuanto al desarrollo del encuentro, River no fue superior al equipo de la Primera Nacional y no logró sacar ventaja a lo largo de los 90 minutos. No jugó bien y se quedó afuera por segunda vez consecutiva en los 16avos de final. Esta eliminación es la segunda vez que cae contra un equipo de menor categoría, ya que la única vez había sido en la edición de 2013 frente a Estudiantes de Caseros.