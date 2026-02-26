Uno Santa Fe | Ovación | River

River y una noche de cierre para Gallardo ante Banfield

En una jornada atravesada por la despedida de Marcelo Gallardo como DT, River afronta la necesidad de ganar del Apertura frente a Banfield en Núñez.

26 de febrero 2026 · 09:17hs
Club Atlético River Plate recibirá este jueves a Club Atlético Banfield en el Estadio Monumental, en un cruce decisivo por la Zona B del Torneo Apertura que marcará el último partido de Marcelo Gallardo en el banco millonario. La coyuntura deportiva adversa potencia una despedida cargada de simbolismo.

Un adiós en clima espeso

La determinación de Marcelo Gallardo llega tras una secuencia negativa que erosionó la estructura competitiva del equipo. River arrastra tres caídas consecutivas y exhibe desajustes en la presión coordinada, dificultades en la recuperación tras pérdida y una alarmante merma en la eficacia dentro del área rival. El desafío será recomponer la circulación interior, sostener amplitud con los laterales y evitar descompensaciones en el retroceso ante un rival que suele capitalizar espacios.

Banfield, pragmatismo y orden

El conjunto dirigido por Pedro Troglio llega fortalecido desde lo anímico y con una propuesta de bloque compacto, transiciones rápidas y juego directo cuando el contexto lo exige. La idea será incomodar en la zona media y explotar las espaldas de los centrales.

Posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Joaquín Freitas; Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisandro Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Datos del partido

  • Hora: 19:30
  • TV: TNT Sports Premium
  • Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • VAR: Ariel Penel
