Manchester United perdió 4 a 0 contra Brentford por la fecha 12 de la Premier League y continúa en zona de descenso

Manchester United perdió 4 a 0 contra Brentford por la fecha 12 de la Premier League y continúa en zona de descenso a la segunda división, ya que marcha penúltimo con apenas ocho puntos.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino (asumió en la fecha pasada en la que perdió por el mismo resultado ante el Liverpool) está en la zona roja junto al Crystal Palace (último con 7 puntos) y el Sunderland (por encima del Manchester con 9).

Para el Brentford, los goles los hicieron Callum Wilson, por duplicado, Kristoffer Ajer y Kevin Schade. El defensor argentino Lisandro Martínez fue titular para el United, aunque lo hizo en la posición de lateral izquierdo en vez de en la zaga central, como suele jugar en la Selección Argentina.

Los Diablos Rojos podrían quedar en una peor posición al finalizar la fecha 12 si el Sunderland le gana al Tottenham y el Fulham hace lo propio con el Bournemouth. En ese caso, quedará a seis puntos de salir de los puestos de descenso, y a cuatro de su rival más inmediato en la zona baja.

El otro partido que se disputó este sábado en Premier League fue el de la victoria del Leeds United por 3 a 0 ante el Coventry Club. En la misma jornada, se enfrentarán Ipswich Town contra Aston Villa.

Cómo sigue la fecha 12 de la Premier League

La acción de la Liga de Inglaterra continuará este domingo, cuando desde las 9 se enfrenten el Everton con el Liverpool. Más tarde, a las 11:05, el Sunderland recibirá al Tottenham, mientras que en ese mismo horario hay programados otros tres partidos. En esa franja, se medirán Fulham contra el Bournemout, el Crystal Palace frente al Hull City y el Brighton ante el Newcastle.

El plato fuerte de la jornada del domingo de Premier League llegará a las 13:30, cuando el líder Arsenal (28 puntos) reciba al Manchester City, uno de los escoltas con 22. El partido puede ser clave para que los "Ciudadanos" descuenten puntos en la cima, en una racha que ya los tiene hace más de un mes sin ganar.