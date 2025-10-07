Uno Santa Fe | Ovación | Deportivo Madryn

Deportivo Madryn-Gimnasia (M), con día, horario y sede para la final por el ascenso

Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza se enfrentarán a todo o nada, en 90 minutos, para definir el primer ascenso a la Liga Profesional.

7 de octubre 2025 · 11:32hs
La definición por el primer ascenso a la Liga Profesional ya tiene todo confirmado para el encuentro entre Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Este sábado, desde las 17 horas, el “Aurinegro” y el equipo mendocino se enfrentarán en un duelo decisivo que otorgará el primer boleto a la máxima categoría del fútbol argentino.

El encuentro se disputará en el estadio Ciudad de Vicente López, perteneciente a Platense, escenario elegido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para albergar la final de la Primera Nacional.

La confirmación llegó este lunes tras una reunión se resolvieron los últimos detalles de la organización. Participaron del encuentro el presidente Claudio Tapia; el titular de la APREVIDE, Guillermo Cimadevilla; el director nacional de arbitraje, Federico Beligoy; el presidente de la Primera Nacional, Marcelo Achile; además de los mandatarios de ambos clubes, Fernando Porreta (Gimnasia de Mendoza) y Ricardo Sastre (Deportivo Madryn).

Como sucedió en las últimas definiciones de la categoría, el partido contará con la asistencia del VAR, con el objetivo de garantizar la máxima transparencia en una instancia de tanta trascendencia.

Deportivo Madryn-Gimnasia (M), más detalles del mano a mano

Nicolás Ramírez será el árbitro principal del encuentro, acompañado por Adrián Delbarba y Walter Ferreyra como asistentes, mientras que Felipe Viola oficiará de cuarto árbitro. En el videoarbitraje estarán Héctor Paletta (VAR) y Gastón Suárez (AVAR).

De esta forma, Deportivo Madryn, que viene de una gran temporada donde sumó 60 puntos, buscará hacer historia con su primer ascenso a la élite del fútbol argentino. Por su parte, Gimnasia y Esgrima de Mendoza intentará coronar el trabajo de los últimos años y lograr el ascenso a la Liga Profesional.

El conjunto “Aurinegro” ya dio a conocer los detalles para la venta de entradas. A través de sus redes sociales, informó que los tickets estarán disponibles en su sede social, ubicada en Julio A. Roca 516. La venta comenzará este miércoles, de 8 a 20, y continuará el jueves de 8 a 12:30.

En cuanto a los valores, las entradas populares tendrán un costo de 20.000 pesos, mientras que las plateas se venderán a 35.000.

Hasta el momento, Gimnasia y Esgrima de Mendoza no comunicó oficialmente cómo será la venta de localidades para su parcialidad. Se espera que en las próximas horas el club mendocino informe el esquema de venta y la distribución de su sector en el estadio.

