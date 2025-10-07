Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

Torneo Oficial A2: victoria de Macabi ante Almagro B

Macabi le ganó a Almagro B por 69-64, en un partido pendiente de la fecha 14 del Nivel A2 del Torneo Oficial de la ASB.

7 de octubre 2025 · 07:33hs
En un cotejo pendiente por la Fecha 14 del nivel A2, Macabi doblegó a Almagro B por 69 a 64, en un encuentro que se resolvió en los segundos finales.

TORNEO OFICIAL - ZONA A2 - FECHA 14

Miércoles 1 de octubre

CUST B 59 - Colón (SF) 58

Jueves 2 de octubre

República del Oeste 82 - Santa Rosa 52

Regatas Coronda 79 - Alumni 71

Kimberley vs. Centenario (suspendido)

Lunes 6 de octubre

Macabi 69 (Gabriel Planells 15) - Almagro B 64 (Franco Parola 36)

TABLA DE POSICIONES

Colón 24 (11-2); Regatas Coronda 23 (10-3); Alumni y República del Oeste 22 (9-4); Almagro B y Macabi 20 (7-6); Kimberley; CUST B 16 (4-8); Santa Rosa y UNL 15 (3-9); Centenario 12 (0-12)

TORNEO OFICIAL - ZONA A2 - FECHA 15

Jueves 9 de octubre

21.30 Centenario vs. CUST B

21.30 Almagro B vs. Kimberley

21.30 Alumni vs. Macabi

21.30 Santa Rosa vs. Regatas Coronda

22.00 UNL vs. República del Oeste (en el Malvinas Argentinas)

Libre: Colón (SF)

Fuente: ASB

