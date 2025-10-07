En un cotejo pendiente por la Fecha 14 del nivel A2, Macabi doblegó a Almagro B por 69 a 64, en un encuentro que se resolvió en los segundos finales.
Torneo Oficial A2: victoria de Macabi ante Almagro B
Macabi le ganó a Almagro B por 69-64, en un partido pendiente de la fecha 14 del Nivel A2 del Torneo Oficial de la ASB.
Por Ovación
TORNEO OFICIAL - ZONA A2 - FECHA 14
Miércoles 1 de octubre
CUST B 59 - Colón (SF) 58
Jueves 2 de octubre
República del Oeste 82 - Santa Rosa 52
Regatas Coronda 79 - Alumni 71
Kimberley vs. Centenario (suspendido)
Lunes 6 de octubre
Macabi 69 (Gabriel Planells 15) - Almagro B 64 (Franco Parola 36)
TABLA DE POSICIONES
Colón 24 (11-2); Regatas Coronda 23 (10-3); Alumni y República del Oeste 22 (9-4); Almagro B y Macabi 20 (7-6); Kimberley; CUST B 16 (4-8); Santa Rosa y UNL 15 (3-9); Centenario 12 (0-12)
TORNEO OFICIAL - ZONA A2 - FECHA 15
Jueves 9 de octubre
21.30 Centenario vs. CUST B
21.30 Almagro B vs. Kimberley
21.30 Alumni vs. Macabi
21.30 Santa Rosa vs. Regatas Coronda
22.00 UNL vs. República del Oeste (en el Malvinas Argentinas)
Libre: Colón (SF)
Fuente: ASB