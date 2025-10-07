Uno Santa Fe | Ovación | Messi

Los saludos de Lionel Messi y Ángel Di María a Rosario por los 300 años

Los jugadores del Inter Miami y Rosario Central se sumaron a los emotivos videos por el tricentenario de la ciudad.

Ovación

Por Ovación

7 de octubre 2025 · 12:55hs
Los saludos de Lionel Messi y Ángel Di María a Rosario por los 300 años

Rosario vive un día histórico, ya que este martes la ciudad celebra sus 300 años de historia y Lionel Messi y Ángel Di María, dejaron su emotivo saludo.

A través de un video difundido por la cuenta oficial del Tricentenario Rosario, el capitán de la Selección argentina fue uno de los primeros en sumarse al homenaje.

“Hola a todos. Felicitarlos por los 300 años. Es un orgullo muy grande ser rosarino y haber salido de ahí. A pesar de que me fui desde muy chico, Rosario es y va a ser mi casa. Les mando un beso grande y nos vemos pronto”, expresó el jugador del Inter Miami.

La publicación de Di María

Por su parte, Di María, actual jugador de Rosario Central, también dejó sus saludos en un video: “Hola a todos los rosarinos, les mando este video para felicitar a nuestra ciudad por cumplir 300 años; estoy muy orgulloso de ser rosarino. Me tocó en su momento irme, pero siempre tuve en mi cabeza volver a donde me crié y donde siempre fui feliz y ahora nuevamente volví a esta hermosa ciudad. Soy la persona más feliz del mundo con toda mi familia. Así que les mando un abrazo muy grande”.

De esta forma, dos de los referentes rosarinos en el fútbol dejaron sus felicitaciones a la ciudad por cumplir 300 años.

Messi Di María Rosario
Noticias relacionadas
preocupacion en boca: el plantel entrena con animo bajo por la salud de miguel russo

Preocupación en Boca: el plantel entrena con ánimo bajo por la salud de Miguel Russo

la nations cup 2026: como sera el nuevo torneo y que pasara con los pumas

La Nations Cup 2026: cómo será el nuevo torneo y qué pasará con Los Pumas

los pumas cerraron el rugby championship y ya piensan en la ventana europea

Los Pumas cerraron el Rugby Championship y ya piensan en la ventana europea

deportivo madryn-gimnasia (m), con dia, horario y sede para la final por el ascenso

Deportivo Madryn-Gimnasia (M), con día, horario y sede para la final por el ascenso

Lo último

Los destacados números de Lago en la última victoria de Colón ante CADU

Los destacados números de Lago en la última victoria de Colón ante CADU

Preocupación en Boca: el plantel entrena con ánimo bajo por la salud de Miguel Russo

Preocupación en Boca: el plantel entrena con ánimo bajo por la salud de Miguel Russo

El sentido gesto del arquero de Colón que conmueve al país

El sentido gesto del arquero de Colón que conmueve al país

Último Momento
Los destacados números de Lago en la última victoria de Colón ante CADU

Los destacados números de Lago en la última victoria de Colón ante CADU

Preocupación en Boca: el plantel entrena con ánimo bajo por la salud de Miguel Russo

Preocupación en Boca: el plantel entrena con ánimo bajo por la salud de Miguel Russo

El sentido gesto del arquero de Colón que conmueve al país

El sentido gesto del arquero de Colón que conmueve al país

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Ctera convocó a un paro nacional en defensa de la educación pública para el 14 de octubre: qué pasará con las clases en Santa Fe

Ctera convocó a un paro nacional en defensa de la educación pública para el 14 de octubre: qué pasará con las clases en Santa Fe

Ovación
Fin de una era: el santafesino Carlos Delfino anunció su retiro del básquet profesional

Fin de una era: el santafesino Carlos Delfino anunció su retiro del básquet profesional

Cuáles son los verdaderos motivos por los cuales Alberto Espínola rechazó la propuesta de pago de Colón

Cuáles son los verdaderos motivos por los cuales Alberto Espínola rechazó la propuesta de pago de Colón

A 30 años de Segurola y Habana: el día que Colón fue testigo del regreso de Maradona

A 30 años de "Segurola y Habana": el día que Colón fue testigo del regreso de Maradona

Torneo Oficial A2: victoria de Macabi ante Almagro B

Torneo Oficial A2: victoria de Macabi ante Almagro B

Comunicado oficial de Boca sobre la salud de Miguel Ángel Russo

Comunicado oficial de Boca sobre la salud de Miguel Ángel Russo

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario