Los saludos de Lionel Messi y Ángel Di María a Rosario por los 300 años

Los jugadores del Inter Miami y Rosario Central se sumaron a los emotivos videos por el tricentenario de la ciudad.

Rosario vive un día histórico, ya que este martes la ciudad celebra sus 300 años de historia y Lionel Messi y Ángel Di María , dejaron su emotivo saludo.

A través de un video difundido por la cuenta oficial del Tricentenario Rosario, el capitán de la Selección argentina fue uno de los primeros en sumarse al homenaje.

“Hola a todos. Felicitarlos por los 300 años. Es un orgullo muy grande ser rosarino y haber salido de ahí. A pesar de que me fui desde muy chico, Rosario es y va a ser mi casa. Les mando un beso grande y nos vemos pronto”, expresó el jugador del Inter Miami.

La publicación de Di María

Por su parte, Di María, actual jugador de Rosario Central, también dejó sus saludos en un video: “Hola a todos los rosarinos, les mando este video para felicitar a nuestra ciudad por cumplir 300 años; estoy muy orgulloso de ser rosarino. Me tocó en su momento irme, pero siempre tuve en mi cabeza volver a donde me crié y donde siempre fui feliz y ahora nuevamente volví a esta hermosa ciudad. Soy la persona más feliz del mundo con toda mi familia. Así que les mando un abrazo muy grande”.

De esta forma, dos de los referentes rosarinos en el fútbol dejaron sus felicitaciones a la ciudad por cumplir 300 años.