Uno Santa Fe | Ovación | Torneo Oficial

Todo lo que dejaron los playoffs del Torneo Oficial

Un repaso por todos los playoffs del Torneo Oficial, categoría por categoría, tanto en la Zona Campeonato y la Zona Ascenso.

Ovación

Por Ovación

7 de octubre 2025 · 11:12hs
Todo lo que dejaron los playoffs del Torneo Oficial

ASH

Durante el sábado, se adelantó el duelo de Sub 19 entre Banco y Alma Juniors por los Cuartos de Final de la Zona Campeonato. Las “kresteras” se impusieron 4-2 en su reducto y avanzaron a semifinales del Torneo Oficial.

La formación de Rocío Caldiz dispuso de varias llegadas de peligro a su favor. Recién sobre el segundo cuarto la plasmó en el resultado.

Así cerró el primer tiempo 2-0 al frente con goles de Avril González y Avril Schmidt. Después del descanso largo, las “lobas” remontaron y se pusieron en partido con el descuento de Julia Zingerling.

Pero Schmidt aprovechó una nueva chance desde un fijo y las dueñas de casa volvieron a escaparse en el marcador. Sobre los últimos minutos, el partido ganó en emoción.

Josefina Meiners hizo crecer a la formación esperancina al marcar un nuevo gol y acercarse en el tanteador. Pero apareció González nuevamente que no falló y dejó a Banco en semifinales.

Adelantos en el Ascenso

Por la séptima fecha, SFRC Azul y Colón se vieron las caras en Sauce Viejo. El “tricolor” volvió al triunfo y se unió al lote de escoltas con 10 puntos,.

De esa manera, quedó a tres de El Quillá Amarillo y CRAR, los líderes al igual que su rival de turno. El “santa” sacó adelante un partido complejo ante un rival directo.

El juego fue “chivo”. Comenzó de manera muy positiva para las “razas”. El elenco de Stefanía Pic encontró los espacios para hacer daño en el arco rival desde un fijo de Luisana Costa.

Ya desde el segundo cuarto, las locales conectaron líneas, aceleraron y consiguió igualar por un corto de Manuela Ríos. El empate fue un impulsor para el equipo de Adrián Kieffer que salieron a buscar el partido.

El cotejo estuvo abierto hasta el tramo final, cuando Nicol Milocco anotó el tanto del triunfo sobre el inicio del último parcial.

En inferiores, la visita prevaleció en Sub16 de manera agónica 3-2. Serena Zapata se destacó con dos goles.

En Sub14, se impuso 2-0 y en ambas categorías, quedó a tiro de la punta.

En la otra serie, Colón de San Justo fue superior sobre CRAI Blanco desde Sub14 a Reserva. Estos compromisos, se llevaron a cabo en la cancha principal de la Asociación Santafesina.

La formación “rojiblanca” ganó con autoridad, todos los puntos en disputa. En Sub19 y Sub14 lo hizo por 2-0 y en Reserva y Sub16 hizo lo propio 3-0.

La sexta división del “conquistador” se sostiene en lo más alto y de manera invicta. Victoria 3-0 mediante los goles de Isabella Uviedo, Rebeca Kratojvil y Albertina Castelay.

La acción seguirá entre semana con un partido del segundo estamento y durante el próximo sábado con más partidos de Playoffs en Sub19 y Sub14 como así también, en la continuidad del Ascenso.


Fuente: ASH

Torneo Oficial Banco Campeonato
Noticias relacionadas
garces y machuca, expectantes: la federacion de malasia apelara ante la fifa por las sanciones

Garcés y Machuca, expectantes: la Federación de Malasia apelará ante la FIFA por las sanciones

la familia del paton bauza, ex-dt de colon, revelo como enfrenta su dura enfermedad

La familia del Patón Bauza, ex-DT de Colón, reveló cómo enfrenta su dura enfermedad

rune y bergs, los primeros clasificados a cuartos de final en el masters 1000 de shanghai

Rune y Bergs, los primeros clasificados a cuartos de final en el Masters 1000 de Shanghai

fin de una era: el santafesino carlos delfino anuncio su retiro del basquet profesional

Fin de una era: el santafesino Carlos Delfino anunció su retiro del básquet profesional

Lo último

Garcés y Machuca, expectantes: la Federación de Malasia apelará ante la FIFA por las sanciones

Garcés y Machuca, expectantes: la Federación de Malasia apelará ante la FIFA por las sanciones

Todo lo que dejaron los playoffs del Torneo Oficial

Todo lo que dejaron los playoffs del Torneo Oficial

Inscripción escolar: Santa Fe lanza un sistema digital para realizar el trámite

Inscripción escolar: Santa Fe lanza un sistema digital para realizar el trámite

Último Momento
Garcés y Machuca, expectantes: la Federación de Malasia apelará ante la FIFA por las sanciones

Garcés y Machuca, expectantes: la Federación de Malasia apelará ante la FIFA por las sanciones

Todo lo que dejaron los playoffs del Torneo Oficial

Todo lo que dejaron los playoffs del Torneo Oficial

Inscripción escolar: Santa Fe lanza un sistema digital para realizar el trámite

Inscripción escolar: Santa Fe lanza un sistema digital para realizar el trámite

Violento asalto a un trabajador en barrio Candioti: seis delincuentes le robaron la moto y el celular

Violento asalto a un trabajador en barrio Candioti: seis delincuentes le robaron la moto y el celular

La familia del Patón Bauza, ex-DT de Colón, reveló cómo enfrenta su dura enfermedad

La familia del Patón Bauza, ex-DT de Colón, reveló cómo enfrenta su dura enfermedad

Ovación
Fin de una era: el santafesino Carlos Delfino anunció su retiro del básquet profesional

Fin de una era: el santafesino Carlos Delfino anunció su retiro del básquet profesional

Torneo Oficial A2: victoria de Macabi ante Almagro B

Torneo Oficial A2: victoria de Macabi ante Almagro B

Comunicado oficial de Boca sobre la salud de Miguel Ángel Russo

Comunicado oficial de Boca sobre la salud de Miguel Ángel Russo

Garcés y Machuca, expectantes: la Federación de Malasia apelará ante la FIFA por las sanciones

Garcés y Machuca, expectantes: la Federación de Malasia apelará ante la FIFA por las sanciones

La familia del Patón Bauza, ex-DT de Colón, reveló cómo enfrenta su dura enfermedad

La familia del Patón Bauza, ex-DT de Colón, reveló cómo enfrenta su dura enfermedad

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario