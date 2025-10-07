Madelón define el plan estratégico en Unión para visitar a Central Córdoba

Unión visitará a Central Córdoba, el viernes desde las 16.45, en un duelo clave por el pase a octavos de final. Qué planea Leonardo Madelón.

Con la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional en el horizonte, Unión se prepara para un compromiso clave ante Central Córdoba, en Santiago del Estero.

El partido, programado para este viernes a las 16:45, reviste una importancia estratégica: el Ferroviario está a solo dos puntos de los santafesinos y por ahora está fuera de la zona de clasificación a los octavos de final, mientras que Unión, con los mismos puntos que el líder Boca pero con peor diferencia de gol, busca mantener la punta y asegurar rápidamente la permanencia en Primera División.

Evaluación física y posibles variantes

El cuerpo técnico, encabezado por Leonardo Madelón, analiza el estado físico de algunos jugadores: Marcelo Estigarribia, ausente en la derrota ante Aldosivi por una sinovitis en la rodilla, será evaluado para determinar si reemplaza a Lucas Gamba. Mateo Del Blanco, reemplazado ante Aldosivi por un golpe en el tobillo, también está bajo seguimiento. Y Diego Armando Díaz, que sufrió una descompensación en la práctica del sábado, quedará desafectado por precaución.

En cuanto a la estrategia, Madelón considera potenciar el juego interior del equipo. Si Estigarribia retorna, podría ingresar por Gamba, aunque no se descarta que Nicolás Palavecino sea la alternativa para generar mayor dinámica en el medio. En caso de optar por un esquema con dos delanteros, Palavecino podría reemplazar a Franco Fragapane o Julián Palacios, ambos evaluados en función de su rendimiento reciente.

El análisis y los anticipos de Madelón sobre lo que se viene en Unión

Tras la derrota frente a Aldosivi, el DT remarcó en conferencia de prensa: “Es pronto para contestar, pero en el vestuario estuvimos charlando la chance de cambiar algo. Está permitido un bajón y hay chicos que están bien. Mañana entrenamos con los que no jugaron junto con la gente de tercera. Seguramente puede haber un cambio, pero que sea para mejorar.”

LEER MÁS: Qué le pasó a Diego Armando Díaz y qué decisión tomó Unión

Agregó además: “Esto podía pasar. Se cortó una racha, pero no cambia nada. Unión está bien y vamos a seguir trabajando.”

La semana de trabajo apunta a ajustar detalles tácticos, cuidar a los jugadores con molestias y preparar un equipo competitivo que mantenga al Tate en la cima de la Zona A, con la mira puesta en la clasificación a los octavos y la consolidación de la permanencia en la máxima categoría.