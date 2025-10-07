Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón define el plan estratégico en Unión para visitar a Central Córdoba

Unión visitará a Central Córdoba, el viernes desde las 16.45, en un duelo clave por el pase a octavos de final. Qué planea Leonardo Madelón.

Ovación

Por Ovación

7 de octubre 2025 · 11:55hs
Madelón define el plan estratégico en Unión para visitar a Central Córdoba

Prensa Unión

Con la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional en el horizonte, Unión se prepara para un compromiso clave ante Central Córdoba, en Santiago del Estero.

LEER MÁS: Unión, firme entre los mejores del Clausura: así quedarían los cruces de octavos

El partido, programado para este viernes a las 16:45, reviste una importancia estratégica: el Ferroviario está a solo dos puntos de los santafesinos y por ahora está fuera de la zona de clasificación a los octavos de final, mientras que Unión, con los mismos puntos que el líder Boca pero con peor diferencia de gol, busca mantener la punta y asegurar rápidamente la permanencia en Primera División.

Evaluación física y posibles variantes

El cuerpo técnico, encabezado por Leonardo Madelón, analiza el estado físico de algunos jugadores: Marcelo Estigarribia, ausente en la derrota ante Aldosivi por una sinovitis en la rodilla, será evaluado para determinar si reemplaza a Lucas Gamba. Mateo Del Blanco, reemplazado ante Aldosivi por un golpe en el tobillo, también está bajo seguimiento. Y Diego Armando Díaz, que sufrió una descompensación en la práctica del sábado, quedará desafectado por precaución.

En cuanto a la estrategia, Madelón considera potenciar el juego interior del equipo. Si Estigarribia retorna, podría ingresar por Gamba, aunque no se descarta que Nicolás Palavecino sea la alternativa para generar mayor dinámica en el medio. En caso de optar por un esquema con dos delanteros, Palavecino podría reemplazar a Franco Fragapane o Julián Palacios, ambos evaluados en función de su rendimiento reciente.

El análisis y los anticipos de Madelón sobre lo que se viene en Unión

Tras la derrota frente a Aldosivi, el DT remarcó en conferencia de prensa: “Es pronto para contestar, pero en el vestuario estuvimos charlando la chance de cambiar algo. Está permitido un bajón y hay chicos que están bien. Mañana entrenamos con los que no jugaron junto con la gente de tercera. Seguramente puede haber un cambio, pero que sea para mejorar.”

LEER MÁS: Qué le pasó a Diego Armando Díaz y qué decisión tomó Unión

Agregó además: “Esto podía pasar. Se cortó una racha, pero no cambia nada. Unión está bien y vamos a seguir trabajando.”

La semana de trabajo apunta a ajustar detalles tácticos, cuidar a los jugadores con molestias y preparar un equipo competitivo que mantenga al Tate en la cima de la Zona A, con la mira puesta en la clasificación a los octavos y la consolidación de la permanencia en la máxima categoría.

Unión Madelón Central Córdoba
Noticias relacionadas
el embargo de levinton complica la economia y los compromisos de union

El embargo de Levinton complica la economía y los compromisos de Unión

union cambiaria de planes y viajaria a santiago del estero en colectivo

Unión cambiaría de planes y viajaría a Santiago del Estero en colectivo

como quedo union en la zona a tras la disputa de la fecha 11

Cómo quedó Unión en la Zona A tras la disputa de la fecha 11

Boca aplastó a Newells y es el puntero de la Zona A desplazando a Unión al segundo lugar.

Boca aplastó a Newell's y desplazó a Unión para convertirse en líder de la Zona A

Lo último

Preocupación en Boca: el plantel entrena con ánimo bajo por la salud de Miguel Russo

Preocupación en Boca: el plantel entrena con ánimo bajo por la salud de Miguel Russo

El sentido gesto del arquero de Colón que conmueve al país

El sentido gesto del arquero de Colón que conmueve al país

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Último Momento
Preocupación en Boca: el plantel entrena con ánimo bajo por la salud de Miguel Russo

Preocupación en Boca: el plantel entrena con ánimo bajo por la salud de Miguel Russo

El sentido gesto del arquero de Colón que conmueve al país

El sentido gesto del arquero de Colón que conmueve al país

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Ctera convocó a un paro nacional en defensa de la educación pública para el 14 de octubre: qué pasará con las clases en Santa Fe

Ctera convocó a un paro nacional en defensa de la educación pública para el 14 de octubre: qué pasará con las clases en Santa Fe

La Nations Cup 2026: cómo será el nuevo torneo y qué pasará con Los Pumas

La Nations Cup 2026: cómo será el nuevo torneo y qué pasará con Los Pumas

Ovación
Fin de una era: el santafesino Carlos Delfino anunció su retiro del básquet profesional

Fin de una era: el santafesino Carlos Delfino anunció su retiro del básquet profesional

A 30 años de Segurola y Habana: el día que Colón fue testigo del regreso de Maradona

A 30 años de "Segurola y Habana": el día que Colón fue testigo del regreso de Maradona

Torneo Oficial A2: victoria de Macabi ante Almagro B

Torneo Oficial A2: victoria de Macabi ante Almagro B

Comunicado oficial de Boca sobre la salud de Miguel Ángel Russo

Comunicado oficial de Boca sobre la salud de Miguel Ángel Russo

Garcés y Machuca, expectantes: la Federación de Malasia apelará ante la FIFA por las sanciones

Garcés y Machuca, expectantes: la Federación de Malasia apelará ante la FIFA por las sanciones

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario