Madelón no duda: "El objetivo es volver a meter a Unión en la Sudamericana"

Tras el empate 2-2 ante Platense, el DT de Unión, Leonardo Madelón, destacó la respuesta de los juveniles, dijo que ya firmó su contrato y reveló la meta

Leonardo Madelón dejó el estadio Ciudad de Vicente López con sensaciones positivas. Más allá de la bronca por haber dejado escapar la victoria ante Platense en los minutos finales, el DT de Unión puso el foco en el contexto pecular, obligado a debutar sin sus refuerzos por las inhibiciones y con varios juveniles.

En conferencia de prensa, el DT destacó el esfuerzo del plantel y la personalidad de los chicos que respondieron cuando les tocó la oportunidad. "Entrenamos mucho y después tenés que agarrar a los mejores que tenés. Por suerte ayudaron los pibes, ayudó todo el plantel y Unión tiene con qué. Los chicos nos permitieron sortear este primer partido", remarcó.

A la vez, se mostró optimista de cara a la próxima fecha. "Ojalá la semana que viene se resuelva todo y ya podamos contar con los jugadores que no estuvieron habilitados", expresó.

Consultado por el presente, el Francés recordó el complicado escenario económico que atravesó Unión y explicó por qué consideraba necesario que el club acomodara sus cuentas antes de pensar en lo deportivo. "Se fueron Del Blanco, (Mauro) Pittón, Profini, Paz... pero eso pasó porque el equipo hizo un buen torneo. Cuando un equipo anda bien, aparecen estas cosas. Hay que disfrutarlo y el club tenía que ordenarse", sostuvo.

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El entrenador valoró las ventas realizadas en el último mercado como una herramienta para sanear la economía. "Cuando dije que el club tenía que resolver algunas cuestiones era porque necesitaba oxígeno. Las ventas sirvieron para acomodar una situación que estaba muy complicada. Ahora estamos bastante mejor y tenemos que seguir mejorando", afirmó.

El contrato, finalmente firmado en Unión

Uno de los temas que rodeó la previa del debut fue la situación contractual del entrenador: "Firmé hace dos días. Unión confía en nosotros y nosotros confiamos en Unión. Nunca hubo ningún problema. A veces se arma un mundo alrededor de estas cosas y a mí no me gusta exagerar ni inventar situaciones".

Lejos de prometer una pelea por el campeonato, Madelón fue claro al momento de fijar la meta para el segundo semestre. "Nuestro objetivo es pelear para volver a meter a Unión en una Sudamericana. Ese es el desafío. Ojalá después podamos aspirar a algo más, pero para eso hay que hacer una campaña muy importante", aseguró.

Madelón analizó la igualdad de Unión. Prensa Unión

El DT recordó que el equipo quedó cerca de los puestos de clasificación durante la primera parte del año. "Estuvimos a cinco puntos de esa zona. Si hacemos cinco o seis puntos más que en la rueda anterior, vamos a estar peleando ahí", analizó.

Mercado abierto y más refuerzos para Unión

Aunque el Tatengue ya sumó cinco incorporaciones, Madelón reconoció que el plantel todavía podría recibir nuevas caras antes del cierre del libro de pases. "Con Santiago Zurbriggen hablamos todos los días. No es fácil este mercado. Llegaron cinco jugadores y existe la posibilidad de que vengan uno o dos más si aparece una buena oportunidad", reveló.

Además, reconoció que hubo futbolistas que pretendía incorporar, pero que finalmente eligieron otros destinos. "Había un montón de jugadores que tenía apuntados, pero entendí que no íbamos a llegar porque tenían otras prioridades. Tengo esto, voy a trabajar con esto y vamos a seguir creciendo", señaló.

Finalmente, el entrenador valoró la actitud que mostró su equipo en un escenario siempre complicado como Vicente López y elogió el rendimiento de los juveniles. "Me gusta este equipo porque va de visitante, no le importa nada, ataca, tiene coraje y enjundia. A los chicos hay que liberarlos para que jueguen. Unión genera materia prima constantemente y eso hay que aprovecharlo", concluyó.