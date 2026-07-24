En un contexto adverso, Unión dio la cara y rescató un valioso empate ante Platense

Sin poder utilizar los refuerzos por la inhibición que pesa sobre el club, Unión estuvo a la altura de las circunstancias y logró empatar 2-2 ante Platense

En su debut en el Torneo Clausura, Unión terminó obteniendo un valioso empate, atendiendo al equipo que puso en cancha Leonardo Madelón como consecuencia de la inhibición que pesa sobre la institución rojiblanca . Con muchos futbolistas jóvenes que debutaban en Primera División, el Tate dio la cara y estuvo a la altura de las circunstancias.

El primer cuarto de la etapa inicial fue equilibrado , con Platense manejando un poco más la pelota pero sin inquietar al arquero rojiblanco Matías Mansilla. Como era de suponer, el elenco local intentó tomar la iniciativa pero sin terminar de imponer las condiciones.

En contrapartida, el Tate teniendo menos el balón generó la chance más clara para abrir el marcador, cuando a los 10' Cristian Tarragona remató al arco pero Agustín Lagos en su intención de despejar casi convierte un gol en contra. Sin embargo, la rápida reacción del arquero juan Pablo Cozzani evitó que el Tate se pusiera arriba en el marcador.

Por su parte, la primera aproximación del Calamar fue a los 21', cuando el Rojiblanco quedó mal parado en el retroceso y Nicolás Retamar picó por el sector izquierdo luego de un pelotazo largo de Ignacio Vázquez. El delantero frenó, hizo pasar de largo a Tomás Fagioli y remató sin dirección para que Matías Mansilla atrape el balón.

Pero a los 24' y cuando pasaba poco frente a los arcos llegó el gol de Platense. Un tiro libre ejecutado por Guido Mainero, terminó rebotando en la pierna derecha de Tomás Fagioli y sorprendiendo a Matías Mansilla quien terminó reaccionando tarde y por eso no pudo impedir que el balón ingrese en el arco rojiblanco.

CAYÓ EL PRIMERO DEL CALAMAR EN VICENTE LÓPEZ



Centro de Mainero y Fagioli que se la lleva por delante.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/fNNbEniMh5 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 25, 2026

En un minuto, Unión dispuso de dos chances para empatar. A los 34' Misael Aguirre por izquierda metió un centro que controló Lautaro Vargas y el lateral sacó un remate de derecha que Cozzani mandó al córner. Y de ese tiro de esquina, Lucas Menossi anticipó el balón y Aguirre de medial vuelta remató al lado del caño izquierdo.

A esa altura, el Tate perdía sin merecerlo, ya que lo más lógico era que el partido estuviese empatado. Pero la dosis de fortuna estaba del lado del Calamar con ese gol en contra de Fagioli. Mientras que el Tate no estuvo fino cuando pisó el área del elenco local.

Lo pudo ganar, pero lo terminó empatando

En los primeros minutos del segundo tiempo, Platense llegó al área de Unión y generó peligro. Un centro desde la izquierda de Tomás Silva encontró a Nicolás Retamar, pero el delantero de frente al arco no pudo darle dirección al remate y el balón se terminó yendo por el fondo de la cancha.

En ese arranque del complemento, era mejor Platense, dado que Unión se mostraba muy impreciso, no lograba juntar pases y por eso el Calamar se mostraba más cómodo con el trámite de juego. El Tate no progresaba y a los 14' Leonardo Madelón movió el banco haciendo ingresar a Santino Vera y Valentín Cerrudo para las salidas de Emilio Giaccone y Brahian Cuello.

Y a los 20' Unión dispuso de una chance clarísima para llegar al empate. Lautaro Vargas avanzó por la derecha y metió un centro preciso dentro del área para que Valentín Cerrudo cabeceara de frente al arco por encima del horizontal. El delantero que debutaba en Unión no pudo darle dirección al balón y el Tate no pudo alcanzar la igualdad.

Pero Unión tendría revancha cuando a los 26' llegó el empate. La acción se inició con Juan Pablo Ludueña quien salió jugando desde el fondo, recibió de espaldas Cristian Tarragona y el balón derivó en Lucas Menossi. El volante central tocó hacia la derecha y Julián Palacios metió el centro para el notable cabezazo de Ludueña que decretó el 1-1.

CABEZAZO DE LUDUEÑA PARA EL EMPATE DEL TATENGUE



Juan Pablo Ludueña y el cabezazo para igualar el partido frente a Platense



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/MAIYpMfFZM — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 25, 2026

Unión llegaba al empate cuando le estaba costando el partido. Y en minutos pasó a ganarlo, porque Mateo Mendía empujó dentro del área a Valentín Cerrudo y a instancias del VAR, el árbitro Sebastián Martínez terminó decretando penal. A los 34' Cristian Tarragona con un remate de derecha estableció el impensado 2-1.

El delantero Tatengue abrió el pie y puso el 2-1 sobre Platense en Vicente López.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/tKVut19Pvx — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 25, 2026

Sin embargo, Platense arrinconó a Unión dentro de su área y a los 42' llegaría el empate del Calamar. Salió tarde Lautaro Vargas, y de un despeje de Tomás Fagioli, el balón le quedó a Bautista Merlini, quien con un zurdazo rasante venció la resistencia de Mansilla para el 2-2.

GOL DE MERLINI PARA EMPATARLO EN EL FINAL



Tras la revisión del VAR, el delantero de Platense puso el 2-2 definitivo ante Unión.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/aB1WivsGsi — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 25, 2026

Ya en los minutos finales lo pudo ganar el Calamar, pero una fantástica respuesta de Mansilla ante un cabezazo de Ledesma se lo impidió. Mientras que en la acción siguiente, Ignacio Vázquez cabeceó en soledad y la pelota pasó muy cerca del caño izquierdo.

Así las cosas, el Tate terminó pidiendo la hora y rescantando un empate valioso, no solo porque arrancó perdiendo, sino por la formación que puso en cancha. Sin poder contar con los refuerzos y con un equipo repleto de jóvenes, Unión dio la cara y sumó un punto en su debut en el Torneo Clausura.

Síntesis

Platense: 30-Juan Pablo Cozzani; 4-Agustín Lagos, 13-Ignacio Vázquez, 34-Mateo Mendía, 3-Tomás Silva; 5-Iván Gómez, 24-Martín Barrios; 7-Guido Mainero, 43-Nicolás Retamar, 33-Juan Gauto; y 23-Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Unión: 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 26-Juan Pablo Ludueña, 44-Tomás Fagioli, 18-Lucas Ayala; 20-Julián Palacios, 5-Lucas Menossi, 8-Emilio Giaccone, 22-Brahian Cuello; 31-Misael Aguirre y 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 24' Tomás Fagioli e/c (P), ST 26' Juan Pablo Ludueña (U), 34' Cristian Tarragona (U), 42' Bautista Merlini (P).

Cambios: ST 14' Santino Vera x Giaccone (U), Valentín Cerrudo x Cuello (U), 18'Nicolás López x Heredia (P), Pablo Ferreira x Gómez (P), 34' Bruno Pittón x Cerrudo (U), 35' Gonzalo Lencina x Gauto (H), Bautista Merlini x Barrios (P), 45' Mateo Peresutti x Menossi (U), Felipe Bussio x Ferreira (P).

Amonestados: Cuello, Ludueña (U), Heredia, Mainero y Mendía (P).

Árbitro: Sebastián Martínez.

Estadio: Ciudad de Vicente López.