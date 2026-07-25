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El uno por uno de Unión en la igualdad frente al Calamar

Unión igualó 2-2 contra Platense y pese a jugar con un equipo en el que debutaron algunos futbolistas, el Tate estuvo a la altura de las circunstancias

Ovación

Por Ovación

25 de julio 2026 · 00:05hs
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El uno por uno de Unión en el empate ante Platense.

Prensa Unión

El uno por uno de Unión en el empate ante Platense.

Matías Mansilla (5): Dio la sensación de reaccionar tarde en el gol en contra de Fagioli. En el segundo gol tuvo poco para hacer, pero en el final, el arquero de Unión se lució con una gran atajada ante un cabezazo de Lencina.

Lautaro Vargas (6): Jugó un partido correcto, cuando pasó al ataque lo hizo con criterio, casi marca un gol y metió un gran centro para el cabezazo desviado de Cerrudo. Fue de menor a mayor, más allá de alguna distracción.

Tomás Fagioli (5): Le costó un poco el debut, tuvo la mala fortuna de marcar un gol en contra, no obstante, pese a ese contratiempo, no se derrumbó y tuvo algunas buenas acciones defensivas.

Juan Pablo Ludueña (7): Un golazo de cabeza para llegar al empate, inició la jugada saliendo desde el fondo y la finalizó con un estupendo cabezazo. Fue el defensor más firme y mostró mucha personalidad.

Lucas Ayala (5): Hizo su debut en Primera División, al principio se lo notó seguro para cortar, luego como era lógico sufrió algunos contratiempos, pero no se complicó y terminó cumpliendo.

Julián Palacios (6): Siempre generoso para el ida y vuelta, cada vez que recibió el balón encaró y lo hizo con criterio. Buena asistencia para el gol de cabeza de Ludueña.

Lucas Menossi (6): Redondeó un partido interesante, bien plantado y mostrando buen pie, participó de la jugada que terminó con el primer gol de Unión. Terminó siendo reemplazado en el final del cotejo.

Emilio Giaccone (5): Debutó con la camiseta rojiblanca, mucho despliegue para correr y meter en la zona media, ganó y perdió en la mitad de la cancha, terminó siendo suplantado en el complemento.

LEER MÁS: En un contexto adverso, Unión dio la cara y rescató un valioso empate ante Platense

Brahian Cuello (4): No incidió en el juego, le faltó profundidad por el carril izquierdo, ya que nunca logró desbordar por su sector ni tampoco aportar en ataque.

Misael Aguirre (5): En el primer tiempo casi convierte con una media vuelta que pasó al lado del caño izquierdo. Y también dispuso de otra chance en el que su remate fue tapado por un defensor.

Cristian Tarragona (7): Siempre importante por lo que aporta en lo futbolístico y en lo anímico. Gran ejecución para anotar el segundo gol y en el primero participó de la jugada recibiendo de espaldas y tocando de primera.

Valentín Cerrudo (-): Terminó jugando pocos minutos, se perdió un gol cabeceando desviado, pero luego le cometieron el penal que Tarragona cambió por gol. En esa acción sufrió un corte en el rostro y debió ser suplantado.

Santino Vera (5): Otro de los futbolistas que tuvo su debut en Primera División. Se posicionó como volante central para darle una mano a Menossi en la recuperación, no escatimó esfuerzos en correr y meter.

Bruno Pittón (-): Ingresó para jugar el último cuarto de hora en lugar de Cerrudo. Se posicionó como carrilero por izquierda pero estuvo más atento al retroceso que a poder pasar al ataque.

Ignacio Peresutti (-): Debutó en Primera División, ingresando en lugar de Menossi para afrontar los seis minutos de descuento cuando Platense empujaba al Tate sobre su área.

Unión empate Platense
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