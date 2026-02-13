Deportivo Madryn pone la mira de lleno en su visita a Colón

Deportivo Madryn debuta en la Primera Nacional visitando a Colón. Cristian Díaz tendrá su estreno oficial como DT y Marcelo Meli es el refuerzo de jerarquía.

Según informó el diario chubutense Diario Jornada, Deportivo Madryn emprendió este jueves por la tarde su viaje rumbo a Santa Fe para afrontar un estreno de alto voltaje: este sábado visitará a Colón por la primera fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

El encuentro se jugará en el estadio Brigadier General Estanislao López, escenario conocido como el Cementerio de los Elefantes, donde el Sabalero buscará empezar a construir su regreso a la máxima categoría.

Un nuevo ciclo en el banco

El partido marcará el debut oficial de Cristian Díaz como entrenador del conjunto portuario. Tras una campaña anterior en la que el equipo fue protagonista y disputó dos finales por el ascenso, la dirigencia apostó por renovar el proceso con un cuerpo técnico que llevó adelante una pretemporada exigente.

El trabajo incluyó amistosos en Buenos Aires y un cierre de preparación en Trelew frente a Olimpo de Bahía Blanca, donde el DT comenzó a delinear la base del once para el debut.

Un refuerzo de peso: Marcelo Meli

La gran novedad en la antesala del viaje fue la incorporación de Marcelo Meli, volante de 33 años con trayectoria en clubes como Boca Juniors y Racing Club. El mediocampista llega procedente del fútbol colombiano y aportará experiencia y dinámica en una categoría exigente.

Su arribo es considerado un salto de calidad para un plantel amplio —36 jugadores— del cual 20 integraron la delegación que viajó a Santa Fe.

Posible formación y dudas en defensa

En el arco estaría Yair Bonnin, mientras que los laterales serían Agustín Sosa y Diego Martínez. La incógnita pasa por la zaga central tras la molestia física de Facundo Giacopuzzi en el amistoso ante Olimpo. Entre Alejandro Gutiérrez Arango y Thiago Yossen saldría su reemplazante, con Nicolás Ortiz como el otro central.

En el mediocampo, Federico Recalde y Nazareno Solís asoman como titulares, acompañados por opciones como Sebastián Ospitaleche y Ezequiel Montagna. Arriba, Mauricio Cuero y Luis “Tanque” Silba parecen tener ventaja para conformar la dupla ofensiva.

Un estreno exigente

El debut siempre plantea incógnitas. Las cargas físicas de la pretemporada y la falta de competencia oficial pueden influir en el rendimiento. Sin embargo, Madryn asume el desafío con ilusión y orden táctico como bandera, sabiendo que enfrente tendrá a un rival con historia, plantel y aspiraciones claras de ascenso.

En el Cementerio de los Elefantes comenzará a escribirse el nuevo capítulo del Aurinegro en la Primera Nacional, con la expectativa de repetir el protagonismo y dar el primer golpe del campeonato.

Los viajeros de Deportivo Madryn rumbo a Santa Fe

Arqueros: Yair Bonnin, Matías Montero.

Defensores: Agustín Sosa, Alvaro Dionisio, Thiago Yossen, Alejandro Gutiérrez Arango, Nicolás Ortiz, Diego Martínez, Rodrigo Ayala.

Mediocampistas: Sebastián Ospitaleche, Federico Recalde, Nazareno Solís, Ezequiel Montagna, Julián Cosi, Yvo Calleros, Nicolás Barrientos.

Delanteros: Mauricio Cuero, Luis Silba, Camilo Machado, Pio Bonacci.