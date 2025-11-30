Deportivo Madryn y Estudiantes (RC), por el gran salto a Primera División

Deportivo Madryn (0) y Estudiantes de Río Cuarto (2) se enfrentarán desde las 17, en la revancha del Reducido, por el segundo ascenso a Primera División.

Este domingo, desde las 17, Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto definirán el segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino. El encuentro se disputará en el Estadio Abel Sastre, en Chubut, y corresponde a la vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional. El León del Imperio llega con ventaja tras imponerse 2-0 en la ida y buscará sostener su ventaja ante un Aurinegro que deberá realizar una remontada heroica.

En el primer duelo, disputado el sábado pasado en el Estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, Estudiantes se impuso por 2-0 con goles de Tomás González y Juan Antonini , logrando una diferencia clave de cara al partido de vuelta. Debido a que en la final no rige la ventaja deportiva —a diferencia de las instancias previas—, Madryn necesita ganar por dos tantos para forzar el alargue y, eventualmente, la definición desde el punto penal.

El camino a la final

Deportivo Madryn, clasificado directamente a las semifinales por haber disputado la primera final de la Primera Nacional (perdida por penales ante Gimnasia de Mendoza), superó en los cuartos de final a Gimnasia de Jujuy en una serie marcada por la controversia debido a supuestas amenazas al árbitro Lucas Comesaña, causa que posteriormente fue desestimada por la Justicia. En semifinales igualó 1-1 en el global frente a Deportivo Morón, pero avanzó gracias a la ventaja deportiva.

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto, uno de los equipos más consistentes del torneo, inició su recorrido en el Reducido con un triunfo 2-1 ante Patronato. Luego eliminó a Gimnasia y Tiro de Salta con un 2-0 global, y en semifinales igualó 1-1 en los 180 minutos frente a Estudiantes de Buenos Aires, clasificando a la final por su mejor ubicación en la tabla general.

Un ascenso en juego

Con la ilusión intacta, Deportivo Madryn irá por la hazaña ante su gente, mientras que Estudiantes intentará ratificar la ventaja obtenida y concretar el sueño de jugar por primera vez en la máxima categoría del fútbol nacional.

El ascenso está en juego en Chubut. Solo uno dará el salto. Este domingo, desde las 17, comienza la definición.

Probables formaciones de Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Santiago Postel, Diego Martínez; Pérez o Montagna, Federico Recalde, Nazareno Solís, Diego Crego; Germán Rivero y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Estudiantes de Río Cuarto: Brian Olivera, Matías Ruiz Díaz, Juan Antonini, Juan Maffini, Lucas Angelini; Alejandro Cabrera, Mauro Valiente, Tomás González, Martín Garnerone; Javier Ferreira y Lucas González. DT: Iván Delfino.

Horario: 17 hs.

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Abel Sastre.

Televisación: TyC Sports.