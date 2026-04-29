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Colón recupera dos jugadores y espera por un par para visitar a Los Andes

Con los retornos confirmados de Mauro Peinipil y Julián Marcioni, el DT de Colón Ezequiel Medrán aguarda por Federico Lértora y Leandro Allende

Ovación

Por Ovación

29 de abril 2026 · 09:48hs
Colón recupera a dos titulares y aguarda por otros dos futbolistas.

UNO Santa Fe | José Busiemi.

Colón recupera a dos titulares y aguarda por otros dos futbolistas.

El sábado desde las 15.30 Colón jugará un partido determinante, ya que el equipo viene de sumar un punto en los últimos dos compromisos y enfrentará a Los Andes que está apenas dos puntos por debajo en la tabla.

Colón con dos confirmaciones y dos interrogantes

De esta manera, se trata de un rival directo y es por ello, que el Sabalero está obligado a sumar y mejorar su imagen en condición de visitante.

Y para este partido, la buena noticia es que Ezequiel Medrán recupera a dos titulares como lo son Mauro Peinipil quien retornará al equipo reemplazando a Emanuel Beltrán.

Mientras que el otro futbolista que vuelve a ser titular es Julián Marcioni, quien ingresará en lugar de Matías Godoy, expulsado en el partido ante Godoy Cruz.

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En tanto que el entrenador sabalero aguarda por dos futbolistas. Uno de ellos es Leandro Allende quien se perdió los últimos tres partidos y si bien tiene el alta médica lo evaluarán en los próximos entrenamientos.

Y es que el lateral izquierdo ya sufrió tres lesiones musculares en lo que va del año y es por eso que desde el cuerpo técnico están muy atentos a esta situación.

Pero además, porque Facundo Castet viene de jugar su mejor partido en el campeonato y quizás eso Medrán lo ponga en la balanza a la hora de definir quien será el lateral izquierdo.

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No obstante, el interrogante más importante respecto a la formación rojinegra es saber si Federico Lértora será de la partida, dado que el volante pidió el cambio ante el Tomba por una molestia muscular.

Por ello, fue sometido a estudios que no arrojaron lesión muscular, pero sí una fuerte contractura y por ese motivo se lo esperará para saber si puede jugar.

Está claro que el volante quiere estar, pero tampoco sería conveniente arriesgarlo si no está en plenitud, con la chance de agravar la situación y perderlo por algunos partidos.

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