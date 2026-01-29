Uno Santa Fe | Ovación | medio ambiente

Destacaron la importancia del cuidado del medio ambiente en la Maratón Santa Fe-Coronda

En el Club Náutico Sur, autoridades de la competencia mantuvieron una importante reunión con el objetivo de tener una Maratón Santa Fe-Coronda limpia y segura.

29 de enero 2026 · 09:28hs
Se realizó una reunión por una Maratón limpia y segura en el Náutico Sur.

La Maratón Acuática Santa Fe – Coronda constituye uno de los acontecimientos deportivos más relevantes de la región, no solo por la exigencia deportiva que implica, sino también por su valor histórico, cultural y turístico. Año tras año, convoca a miles de personas a lo largo del recorrido y fortalece el vínculo entre el deporte, el río y las comunidades de las distintas localidades. Pero también el cuidado del medio ambiente es un tema a tener en cuenta y que sin dudas es de vital importancia.

La Maratón Santa Fe-Coronda y el cuidado del medio ambiente

En el marco de la semana previa a la 48.ª edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda, se realizó un encuentro en El Náutico Bar del Río, ubicado en el Club Náutico Sur, con el objetivo de generar conciencia e incentivar la participación responsable del parque náutico local en una nueva edición de esta tradicional competencia.

La reunión estuvo encabezada por el Comité Organizador y contó con la participación de autoridades del Club Náutico Sur, Protección Civil, Prefectura Naval Argentina, Yanina Primón en representación de la Federación Santafesina de Natación (FESANA), representantes de la Secretaría de Deportes de la provincia de Santa Fe y autoridades de distintos clubes náuticos.

image
Fernando Fleitas, y Mar&iacute;a Florencia Balbarrey, presidenta del N&aacute;utico Sur, abogaron por el respeto al medio ambiente para la marat&oacute;n Santa Fe-Coronda. &nbsp;

Fernando Fleitas, y María Florencia Balbarrey, presidenta del Náutico Sur, abogaron por el respeto al medio ambiente para la maratón Santa Fe-Coronda.

Durante el encuentro, el prefecto principal Juan Carlos Debailleux explicó que “los controles van a ser fundamentalmente para los timoneles de las lanchas, del mismo modo que ocurre con los conductores en la calle”. Además, detalló que gracias al acompañamiento de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, en esta edición se contará con alcoholímetros para reforzar los controles.

En ese sentido, Prefectura Naval Argentina recordó las medidas de seguridad que deberán cumplirse el domingo 1.º de febrero, día de la Maratón Santa Fe-Coronda. Las embarcaciones deberán contar con la documentación correspondiente, chalecos salvavidas, matafuegos y respetar la capacidad máxima permitida de cada bote.

Por su parte, el director deportivo de la prueba, Fernando Fleitas, apeló a la responsabilidad de todos los que acompañen la competencia desde el agua y pidió especial atención en el cuidado y la higiene del río. Además, destacó el intenso trabajo que viene realizando la Asociación Maratón Acuática Río Coronda y agradeció la presencia de los clubes e instituciones participantes.

