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El aviso de Madelón en Unión para recibir a Boca: "No cambiaremos nuestra forma de jugar"

El entrenador de Unión, Leonardo Madelón, habló en la previa del choque de este domingo ante Boca en el 15 de Abril y destacó el momento del equipo

Ovación

Por Ovación

14 de marzo 2026 · 11:41hs
El aviso de Madelón en Unión para recibir a Boca: No cambiaremos nuestra forma de jugar

En la antesala de uno de los partidos más esperados de la fecha, el entrenador de Unión, Leonardo Madelón, analizó lo que será el cruce ante Boca, programado para este domingo, desde las 22, en el Estadio 15 de Abril, por la fecha 11 de la zona A del Apertura.

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En diálogo con TyC Sports, el DT dejó en claro que, pese a la jerarquía del rival, su equipo no cambiará la idea de juego. “Tomaremos todas las precauciones, los chicos ven fútbol y saben cómo es Boca. Nosotros hicimos partidazos acá y jugamos muy bien. No vamos a modificar nada porque venga Boca. Puede haber ansiedad de un lado, pero el público sabe que nosotros atacamos”, expresó.

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Madelón también remarcó la importancia de que sus futbolistas disfruten el encuentro sin perder la concentración. “Hay que jugar al fútbol, que los jugadores se suelten. Hay que disfrutar. Después, si perdés porque te superaron, es fútbol y está bien. Lo que no nos permitimos es que nos agarren distraídos”, agregó.

Madelón palpitó el partido entre Unión y Boca

El entrenador también analizó el presente del rival y el contexto que genera enfrentar a un equipo de esa magnitud. “Son todos los partidos lindos, los estamos tomando con mucha importancia. Venimos bien. Boca siempre es importante. A veces se despierta, después baja, no encontró la regularidad pero tiene buenos jugadores. Son encuentros tensionados, te tienen todo el fin de semana pensando en eso. Está bueno enfrentarlo en este momento”, señaló.

Leonardo Madelón
Madel&oacute;n analiz&oacute; c&oacute;mo puede dar el partido para Uni&oacute;n ante Boca.

Madelón analizó cómo puede dar el partido para Unión ante Boca.

En otro tramo de la charla, Madelón recordó el último empate ante Independiente y valoró la reacción del plantel tras un final que dejó bronca en el vestuario. “Es un dolor sano. Los chicos llegaron y pateaban botellas porque estaban calientes. Uno a esta edad deja que se enfríen y después los calma. Yo estoy contento por lo que vi en la cancha, me gustó mucho el equipo”, explicó.

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“Es un punto, trajiste un empate de una cancha histórica y ante un grande. A los diez minutos ya estaban en modo positivo otra vez”, agregó el técnico, quien además remarcó el nivel ofensivo del equipo: “Unión jugó bien al fútbol, hizo cuatro goles, que es espectacular, y no ganó por una jugada en el último minuto, que puede pasar”.

Por último, el entrenador se refirió al último mercado de pases, donde el club logró sostener gran parte de la base del plantel, algo poco habitual en el fútbol argentino. “No sé si inédito, pero sí atípico por el nivel que habían tenido los chicos. Se hablaba de que varios podían irse, pero se fueron pocos jugadores y llegaron otros para sumar”, concluyó.

Unión Leonardo Madelón Boca
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