Venado Tuerto: cayó un hombre por comercializar piezas arqueológicas y le secuestraron objetos valuados en más de un millón de dólares

Tras una investigación por venta ilegal de bienes culturales en plataformas digitales, Gendarmería realizó varios allanamientos en Venado Tuerto y detuvo a un hombre de 50 años

Durante el curso de esta semana, en la ciudad de Venado Tuerto , departamento General López , y como corolario de una ardua y extensa investigación , oficiales especialistas y pesquisas de la Gendarmería Nacional Argentina ejecutaron varios allanamientos por la presunta comercialización ilegal de bienes culturales a través de plataformas digitales .

Como consecuencia de las requisas practicadas en distintos inmuebles , los gendarmes aprehendieron al principal investigado, M. B., de 50 años , y secuestraron 98 piezas arqueológicas e históricas de alto valor patrimonial , cuyo avalúo preliminar supera el millón de dólares .

Un hombre oriundo de esa ciudad quedó imputado en la causa que tramita en la Justicia Federal.

Investigación compleja

Los procedimientos fueron ejecutados en distintos domicilios de la ciudad del sur de la provincia de Santa Fe, luego de una investigación que seguía la pista de operaciones clandestinas vinculadas con la compra y venta de objetos arqueológicos y patrimoniales, con comunicación permanente con la Fiscalía Federal de Venado Tuerto.

Durante las requisas realizadas en los inmuebles allanados fueron secuestrados numerosos objetos de valor histórico y cultural. Entre ellos se encontraron materiales líticos prehispánicos, morteros, puntas de flecha y otras piezas arqueológicas, además de obras de arte sacro, estatuas religiosas, cerámicas de origen asiático, armas blancas antiguas y sables históricos.

También se incautó documentación que data del siglo XVIII, mobiliario considerado de valor patrimonial argentino y diversos objetos provenientes de distintas regiones del mundo, entre ellas Asia, Centroamérica y España.

En uno de los domicilios allanados también fue encontrada un arma de fuego calibre .22.

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Secuestro de obras y objetos valiosos

Las autoridades informaron la novedad sobre el resultado de los allanamientos, la aprehensión del principal investigado y el secuestro de las obras de arte a la Jefatura de la Región II de Gendarmería Nacional Argentina, que a su vez notificó al fiscal federal de Venado Tuerto.

El funcionario judicial dispuso que el hombre aprehendido continúe privado de su libertad, que sea debidamente identificado y que las obras de arte, valuadas en más de un millón de dólares, permanezcan bajo estricta cadena de custodia, al igual que el inmueble donde se produjo el hallazgo.

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