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Franco Colapinto, disconforme con la clasificación: "Cuando falta tan poco da mucha bronca"

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine), que finalizó en el puesto 12 de la clasificación para el Gran Premio de China de F1, fue pura sinceridad

14 de marzo 2026 · 10:04hs
Franco Colapinto, disconforme con la clasificación: Cuando falta tan poco da mucha bronca

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine), que este sábado por la madrugada finalizó en el puesto 12 de la clasificación para el Gran Premio de China de Fórmula 1, reconoció que “cuando falta tan poco da mucha bronca”.

Además, aseguró que el monoplaza de su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, y el suyo “no están iguales”. De todas maneras, el argentino se mostró optimista ya que “mejoramos, creo que sabemos dónde nos falta y que tengo dos décimas de tiempo en el auto”, y añadió: “Fue una qualy buena. Hice buenas vueltas, la última fue buena”.

• LEER MÁS: Colapinto largará desde el puesto 12 en el GP de China de F1 y se ilusiona con los puntos

A su vez, el pilarense hizo énfasis en que “hay que tratar de laburar para mañana, entender qué hay que mejorar”, y continuó: “Hay que estar cerquita, sacar más información y creo que para Japón vamos a estar de vuelta más competitivos”.

Con respecto al hecho de quedar a solo cinco milésimas de avanzar a la Q3 en la clasificación, se lamentó porque “cuando te falta tan poco por pasar da mucha bronca”, y analizó cuáles fueron los aspectos que lo hicieron perder tiempo: “Tuve muchos bloqueos todo el fin de semana. Bloqueé en una curva lenta, perdí un poco de tiempo, después saliendo de la última curva me quedé sin energía y perdí media décima más. Cuando tratás de buscar esa diferencia muy chica es fácil encontrarla y da más bronca todavía”.

Por otra parte, aseguró que “el auto de Pierre y el mío no están iguales. Ayer habían muchas diferencias. Cuando son dos autos nuevos es difícil replicarlos exactamente”.

Por último, analizó: “Hay muchos temas por seguir entendiendo, pero lo importante es que se entendió por qué ayer estaba tan lejos y perdido. Sabemos que hay más por venir. Es parte de este proceso de auto nuevo y confío mucho en este equipo… Vamos por buen camino”.

La palabra de Colapinto

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Franco Colapinto Gran Premio de China Fórmula 1
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