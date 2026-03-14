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Colón pone en marcha sus juveniles en AFA y Liga Santafesina

Las divisiones inferiores sabaleras comienzan su temporada este fin de semana. Las categorías de AFA debutan ante Independiente y el predio también recibirá partidos de Liga Santafesina.

Ovación

Por Ovación

14 de marzo 2026 · 12:41hs
Colón pone en marcha sus juveniles en AFA y Liga Santafesina

IG Inferiores Colón

El semillero de Colón vuelve a ponerse en marcha. Este fin de semana las divisiones juveniles del club iniciarán su participación tanto en los torneos de AFA como en la Liga Santafesina, en una jornada cargada de actividad en el predio rojinegro, donde las categorías formativas buscarán dar el primer paso en un nuevo año de competencia.

Colón debuta en el torneo juvenil de AFA ante Independiente

Las divisiones inferiores de Colón comenzarán su participación en el Torneo Juvenil de AFA, uno de los campeonatos formativos más importantes del fútbol argentino. El rival de la jornada inaugural será Independiente, otro de los clubes con fuerte tradición en el desarrollo de futbolistas.

La programación contempla actividad para las categorías de cuarta a novena división, en un formato habitual donde algunas divisiones jugarán en condición de local en el predio sabalero, mientras que las restantes lo harán como visitantes. En Santa Fe se presentarán:

  • Cuarta división
  • Quinta división
  • Sexta división

Estas categorías abrirán la temporada en casa con el objetivo de comenzar sumando y mostrar el potencial del semillero rojinegro, que en los últimos años se consolidó como una de las bases del proyecto deportivo del club.

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Jornada de juveniles en el predio de Colón con entrada libre

Desde el club se invita especialmente a los hinchas para que acompañen el inicio del campeonato juvenil. El acceso al predio será con entrada libre y gratuita, una iniciativa pensada para que la comunidad sabalera pueda acompañar a los jóvenes futbolistas en su debut oficial.

La dirigencia y el área de fútbol formativo consideran clave el respaldo del público en este tipo de jornadas, ya que el aliento en las tribunas suele convertirse en un impulso anímico para los chicos que dan sus primeros pasos en competencias nacionales.

Liga Santafesina: Colón enfrenta a Academia Cabrera

La actividad del sábado también incluirá compromisos correspondientes a la Liga Santafesina de Fútbol, donde Colón participará con sus equipos de reserva y primera división. El rival será Academia Cabrera, en una programación que se disputará en el predio rojinegro. Los horarios confirmados son:

  • Reserva: 14.00
  • Primera división: 16.00

De esta manera, el complejo sabalero tendrá una intensa jornada de fútbol, con presencia de juveniles y planteles que compiten a nivel local.

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El semillero sabalero inicia una nueva temporada de formación

Para Colón, el inicio de los torneos juveniles representa mucho más que un simple comienzo de campeonato. El trabajo en las divisiones inferiores forma parte de una estrategia central para el crecimiento deportivo del club. En ese sentido, cada temporada se convierte en una oportunidad para que nuevos talentos comiencen a proyectarse hacia el fútbol profesional, siguiendo el camino de jugadores que surgieron del club y lograron consolidarse en la Primera División.

Con el debut ante Independiente en AFA y la participación en la Liga Santafesina, el semillero rojinegro vuelve a ponerse en marcha, con la ilusión de que una nueva generación de futbolistas empiece a escribir su historia con la camiseta sabalera.

Colón AFA Liga Santafesina Independiente
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